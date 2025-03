Bruksela chce zakazu, polski resort "nie ma planów"

Chiński sprzęt w Polsce

Według MC udział chińskiego sprzętu w Polsce różni się w zależności od operatora: w Play jest to ok. 90 proc., w Orange i T-Mobile ten udział wynosi około 70 proc, a sieć Plus w ogóle go nie używa. Dodano, że udział procentowy został obliczony według liczby abonentów podłączonych do sieci zbudowanej ze sprzętu danego dostawcy.