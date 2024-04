Brazylijski pozew przeciwko Muskowi. Przełomowa zmiana stanowiska

Jak wynika z pisma, do którego w poniedziałek dotarł Reuters, prawnicy reprezentujący X (dawniej Twitter) Elona Muska przekazali Sądowi Najwyższemu Brazylii, że platforma mediów społecznościowych zastosuje się do każdego orzeczenia. Wcześniej Musk deklarował, że nie będzie się dostosowywał do żadnych wyroków. Miliarderowi zarzuca się łamania brazylijskiego prawa poprzez odmowę blokady niektórych kont w serwisie X (dawniej Twitter).

Na początku kwietnia Federalny Sąd Najwyższy Brazylii (STF) nakazał wszczęcie postępowania przeciwko Elonowiu Muskowi. Miliarderowi zarzuca się łamania brazylijskiego prawa poprzez odmowę blokady niektórych kont w serwisie X (dawniej Twitter).

Do tego Musk miał działać "na szkodę ustawodawstwa" Brazylii bowiem wzywał władze tego kraju do odwołania szefa brazylijskiego Federalnego Sądu Najwyższego Alexandre'a de Moraesa. "Samozwańczy obrońca wolności słowa", jak Muska określa agencja Reuters, twierdził także, że brazylijskie sądy i prokurator działają wbrew prawu tego kraju.

STF uznał deklaracje Muska za groźby i określono je "przestępczą manipulacją". Konta, o których blokowanie wnioskowano, miały rozpowszechniać fałszywe wiadomości i mowę nienawiści za czasów rządów byłego prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro.

Zmiana frontu przez Muska

Po tygodniu doszło do zmiany frontu. Prawnicy reprezentujący jego serwis X (dawniej Twitter) przekazali Brazylijskiemu Sądowi Najwyższemu, że platforma społecznościowa dostosuje się do każdego orzeczenia jakie wyda ten Sąd oraz Najwyższy Sąd Wyborczy.

Jest to nie tylko odmienna deklaracja w porównaniu do wpisów i wypowiedzi miliardera, ale także wobec oficjalnego stanowiska brazylijskiego oddziału serwisu X (dawniej Twitter), który w zeszłym tygodniu przekazał, że nie jest w stanie kontrolować gotowości amerykańskiej firmy do zastosowania się do nakazów brazylijskiego sądu.

"Jak już przekazano policji federalnej, firma X Brasil informuje, że X Corp będzie w dalszym ciągu w pełni wykonywać wszystkie zarządzenia wydane przez Sąd Najwyższy i Najwyższy Sąd Wyborczy" – przekazali prawnicy Moraesowi w poniedziałkowym piśmie.

Interwencja ze strony władz USA

X (dawnej Twitter) w poniedziałek poinformował, że został wezwany przez Komisję Sądownictwa Izby Reprezentantów USA do dostarczenia informacji na temat nakazów brazylijskiego Sądu Najwyższego dotyczących moderowania treści.

Prawnicy platformy mediów społecznościowych powiedzieli Moraesowi, że X zastosował się do wniosku komisji o udostępnienie poufnych dokumentów sądowych i będzie na bieżąco informował wymiar sprawiedliwości o wszelkich aktualizacjach, jakie może uzyskać od X Corp w tej sprawie.

W zeszłym tygodniu doszło do spotkania Elona Muska z prezydentem Argentyny Javierem Milei. Niedawno wybrany na to stanowisko liertianin zaproponował miliarderowi pomoc w dojściu do porozumienia z władzami Brazylii.

Spotkanie Javier Milei z Elonem Muskiem.

