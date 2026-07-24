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Kto ma pamięć, ten ma pieniądze. Chińscy producenci chipów stawiają klientów pod ścianą

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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chiny elektronika cyberbezpieczenstwo shutterstock_2171952485
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Chińskie firmy CXMT i YMTC, potentaci w produkcji modułów pamięci, wykorzystują boom na sztuczną inteligencję. Przebierają w klientach, podnoszą ceny i szykują się do giełdowych debiutów.

ChangXin Memory Technologies przez ostatnich kilka miesięcy regularnie podnosił ceny chipów sprzedawanych koncernowi Huawei. Jak przekazały Reutersowi dwie osoby znające kulisy chińskiego rynku, producent modułów nie ustąpił nawet wtedy, gdy chiński potentat technologiczny zażądał obniżenia stawek.

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TVN24

Starcie CXMT z Huawei

Konflikt miał osiągnąć punkt kulminacyjny w czerwcu w zakładzie CXMT w Hefei. Firma nakazała wówczas inżynierom powiązanej z Huawei spółki SiCarrier, przerwanie prac i opuszczenie strefy badawczo-rozwojowej.

Według rozmówców Reutersa kierownictwo SiCarrier uznało, że wyrzucenie jej pracowników z zakładu CXMT było elementem rozgrywki producenta chipów z Huawei. Firmy nadal ze sobą kooperują, ale inżynierowie SiCarrier nadal nie mają wstępu do strefy badawczej.

CXMT, Huawei i SiCarrier nie odpowiedziały na pytania Reutersa w tej sprawie.

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Chińskie firmy dyktują ceny

CXMT stał się czwartym największym na świecie producentem pamięci, w tym układów DRAM wykorzystywanych w smartfonach, komputerach i serwerach.

Przez lata CXMT i Yangtze Memory Technologies Corporation, czyli YMTC, przynosiły straty finansowe i musiały korzystać ze wsparcia chińskiego państwa. Sytuację zmieniła rozbudowa centrów danych przeznaczonych do obsługi sztucznej inteligencji.

Rosnący popyt i nienadążająca za nim podaż sprawiły, że chińscy producenci mogą dziś wybierać klientów i podnosić ceny. Według źródeł Reutersa, w niektórych przypadkach ich produkty są już droższe niż porównywalne układy Samsunga i SK Hynix.

CXMT miał w ostatnich tygodniach żądać za 64-gigabajtowe moduły pamięci DDR5 więcej niż Samsung, którego cena wynosiła około 1240 dolarów za sztukę.

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Kontrakty warte miliardy dolarów

CXMT podpisał niedawno pięcioletnią umowę z ByteDance, chińskim właścicielem TikToka. Według trzech źródeł Reutersa kontrakt opiewa na ponad siedem miliardów dolarów.

W czerwcu producent zawarł również porozumienie z Tencentem, właścicielem serwisu społecznościowego WeChat. Wartość umowy szacuje się na trzy miliardy dolarów.

W drodze na giełdę

CXMT i YMTC, nazywane w Chinach "bliźniaczymi gwiazdami" sektora pamięci, przygotowują się do wejścia na giełdę. CXMT ma zadebiutować w Szanghaju po ofercie publicznej wartej 8,6 miliarda dolarów. Przychody firmy w pierwszym kwartale wyniosły 7,5 miliarda dolarów i były aż o 719 proc. wyższe niż rok wcześniej.

YMTC również przygotowuje ofertę publiczną. Część menedżerów ma zabiegać o wycenę spółki na poziomie biliona juanów, czyli około 148 miliardów dolarów.

Spór ze Stanami Zjednoczonymi

Rosnąca pozycja chińskich producentów prowadzi do zaostrzenia napięć z Waszyngtonem. Pentagon, z uwagi na strategiczną branże i kontrakty z sektorem zbrojeniowym uznał CXMT i YMTC za chińskie przedsiębiorstwa wojskowe. Obydwie chińskie firmy zaprzeczają tym zarzutom. .

YMTC od 2022 roku znajduje się na amerykańskiej liście podmiotów objętych ograniczeniami handlowymi. Kongres rozważa dalsze restrykcje, które mogłyby ograniczyć obu producentom dostęp do sprzętu służącego do wytwarzania półprzewodników.

Według źródeł Reutersa Apple przekonywał, że potrzebuje pamięci produkowanych w Chinach, i zabiegał o niewpisywanie CXMT na amerykańską czarną listę. Micron miał natomiast naciskać na wprowadzenie kolejnych ograniczeń.

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KONKRET24

Plany nowych fabryk

Chińskie władze miały zwrócić się do CXMT i YMTC o priorytetowe traktowanie krajowych odbiorców. Firmy jednocześnie rozbudowują moce produkcyjne, aby od 2027 roku móc obsługiwać również zagranicznych klientów.

CXMT buduje zakłady w Szanghaju i Hefei oraz prowadzi rozmowy dotyczące trzeciej fabryki. Inwestycje mają zwiększyć produkcję do ponad 600 tysięcy wafli miesięcznie.

Według jednego ze źródeł, jeśli plany zostaną zrealizowane, do 2030 roku moce produkcyjne CXMT mogą przewyższyć możliwości Microna, amerykańskiego potentata w produkcji układów pamięci komputerowych.

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Ze świata

Technologia pozostaje wyzwaniem

CXMT i YMTC nadal zależą od maszyn do litografii w głębokim ultrafiolecie produkowanych przez holenderski koncern ASML. Chiny nie mają dostępu do bardziej zaawansowanych urządzeń wykorzystujących ekstremalny ultrafiolet.

Pamięci o wysokiej przepustowości opracowane przez CXMT pozostają o dwie generacje, czyli kilka lat, za produktami konkurencji.

Gdyby wprowadzono kolejne ograniczenia dotyczące sprzętu litograficznego, byłoby to największe wyzwanie dla chińskich producentów pamięci. Chiny pozostają pod tym względem znacznie w tyle za konkurencją - ocenił Ray Wang, analityk firmy SemiAnalysis.

YMTC jest lepiej przygotowany na ewentualne sankcje. Od czasu wpisania na amerykańską listę firma zastąpiła około połowy używanego w swoich zakładach sprzętu maszynami produkowanymi w Chinach.

Źródło: Reuters
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Tagi:
ChinyAISztuczna inteligencjaUSA
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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