Ochrona dzieci i walka z hejtem. Tak miały wyglądać przepisy, które zawetował prezydent
Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie. Uzasadniając swoją decyzję, stwierdził, że rolą urzędnika nie jest "ferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie".
Prezydent zarzucił również rządowi, że do uzasadnienia konieczności wprowadzenia nowych przepisów wykorzystał serię tragicznych ataków z użyciem noża w polskich szkołach.
- Rząd postanowił w sposób karygodny wykorzystać do tego serię tragicznych ataków nożowników w polskich szkołach. Połączono te dwa tematy argumentując, że brak krajowych przepisów o blokowaniu treści utrudnia służbom działania - stwierdził.
Wdrożenie unijnych przepisów
Do decyzji prezydenta odniósł się na antenie TVN24 dziennikarz Artur Molęda. Podkreślił, że zawetowana ustawa miała wdrażać do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące usług cyfrowych.
Przypomniał również, że kilka miesięcy wcześniej prezydent zawetował poprzednią wersję regulacji. Rząd zdecydował się wówczas podzielić ustawę na dwie części.
Pierwsza z nich została podpisana przez prezydenta. Zakładała, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostanie koordynatorem do spraw usług cyfrowych. Druga część miała natomiast wprowadzić szereg narzędzi dla prezesa UKE oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
- Chodziło o szybsze usuwanie nielegalnych treści, lepszą ochronę użytkowników, a także o większą przejrzystość. Platformy cyfrowe musiałyby uzasadniać, dlaczego dana treść została zablokowana. Dzięki temu użytkownik, który uważałby, że jego treść nie naruszyła żadnych przepisów ani regulaminu, mógłby się od tej decyzji odwołać - tłumaczył Molęda.
Jakich treści miały dotyczyć przepisy?
Jak wskazał dziennikarz, regulacje miały obejmować między innymi:
- mowę nienawiści;
- nawoływanie do przemocy;
- treści terrorystyczne;
- materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci;
- oferty nielegalnego handlu bronią;
- poważne naruszenia praw autorskich.
Ustawa przewidywała dwie ścieżki postępowania: zwykłą oraz przyspieszoną. Druga z nich miała być stosowana wobec konkretnych materiałów związanych z przestępstwami.
- Wniosek o szybkie zablokowanie treści mogliby składać: prokurator, policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna. Szybkie blokowanie treści dotyczyłoby wyłącznie konkretnych materiałów związanych z przestępstwami - przekazał dziennikarz.
Możliwość odwołania do sądu
Od decyzji o zablokowaniu treści można byłoby odwołać się do sądu. Głównym celem przyspieszonej procedury miało być jednak jak najszybsze ograniczenie dostępu do materiałów uznanych za nielegalne.
- Brak podpisu oznacza brak uporządkowania tych przepisów oraz brak konkretnego narzędzia, które miało chronić przede wszystkim najmłodszych - podsumował.