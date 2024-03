Polakom brakuje wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa

Jak wynika z badania, maleje odsetek osób, które wskazują na potrzebę pogłębienia wiedzy w poszczególnych obszarach. W przypadku cyberbezpieczeństwa obecnie jest to 38 proc. respondentów, co oznacza spadek na poziomie 6 pp. względem 2023 roku i o 16 pp. w porównaniu do roku 2020. W zakresie inwestowania odsetek deklaracji o niedoborach w wiedzy zmalał o 13 pp. w porównaniu do 2023 roku.