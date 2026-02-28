Operator informował o awarii. Były "trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło: TVN24

"Od godziny 13:46 użytkownicy BLIKA nie powinni mieć problemów z realizacją płatności zbliżeniowych. Wszystkie usługi BLIKA działają bez zakłóceń" - napisał w mediach społecznościowych Polski Standard Płatności (PSP), operator Blika.

Awaria Blika

"Informujemy, że użytkownicy mogą obecnie doświadczać trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Problem techniczny występuje po stronie dostawcy usługi" – podawał wcześniej w sobotę PSP na platformie X.

Spółka podkreśliła, że "trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności".

"Pozostałe usługi BLIKA działają bez zakłóceń" – dodała spółka.

Co to jest Blik?

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.

Opracował Krzysztof Krzykowski