Operator informował o awarii. Były "trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"

"Od godziny 13:46 użytkownicy BLIKA nie powinni mieć problemów z realizacją płatności zbliżeniowych. Wszystkie usługi BLIKA działają bez zakłóceń" - napisał w mediach społecznościowych Polski Standard Płatności (PSP), operator Blika.
Awaria Blika
"Informujemy, że użytkownicy mogą obecnie doświadczać trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Problem techniczny występuje po stronie dostawcy usługi" – podawał wcześniej w sobotę PSP na platformie X.
Spółka podkreśliła, że "trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności".
"Pozostałe usługi BLIKA działają bez zakłóceń" – dodała spółka.
Co to jest Blik?
Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.
Opracował Krzysztof Krzykowski
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock