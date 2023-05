Bill Gates przestrzega, że sztuczna inteligencja zabierze miejsca pracy

czytaj dalej

W północnych Chinach doszło do oszustwa, w którym wykorzystano zaawansowaną technologię deepfake w celu namówienia mężczyzny do przelania pieniędzy rzekomemu przyjacielowi - informuje Reuters. Potęguje to obawy o potencjalne wykorzystywanie sztucznej inteligencji do przestępstw finansowych.