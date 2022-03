Awaria w Banku Millennium

czytaj dalej

Rusza kolejna, 19. edycja Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. To ogólnopolski program płatnych staży. W tym roku zgłaszać się można od 15 marca do 15 maja. Kandydaci mogą wybierać spośród blisko stu ofert w 12 miastach, przygotowanych przez ponad 30 firm. Organizatorzy szczególnie zachęcają do składania aplikacji przez studentów i absolwentów pochodzących z Ukrainy.