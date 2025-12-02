Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Wielki bank obawia się bańki i ostrzega przed "gwałtowną korektą"

Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Bank Anglii ostrzegł przed "gwałtowną korektą" wartości gigantów technologicznych w związku z rosnącymi obawami przed bańką spekulacyjną związaną ze sztuczną inteligencją (AI). Zdaniem banku wyceny amerykańskich spółek są najbardziej "rozciągnięte" od czasu pęknięcia bańki dotcomów, a brytyjskie akcje osiągają poziomy niewidziane od kryzysu finansowego z 2008 roku - informuje BBC.

W najnowszym raporcie stabilności finansowej Bank Anglii wskazuje, że szczególnie zagrożone są firmy związane z AI, a ich wzrost w nadchodzących latach ma być napędzany bilionami dolarów długu. Jednocześnie bank ogłosił pierwsze od 2008 roku obniżenie wymogów kapitałowych dla największych kredytodawców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Tajpej, Tajwan
Boom na rynku, imponujący wzrost. "Może nie doceniano skali tego efektu"
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
"Może uderzyć w każdą gałąź gospodarki i w gospodarstwa domowe"
Łukasz Figielski

"Ryzyko dla stabilności finansowej"

Bank Anglii zwrócił uwagę, że wyceny akcji w USA przypominają poziomy notowane tuż przed pęknięciem bańki internetowej na początku 2000 roku.

W raporcie wskazano, że wyceny spółek technologicznych, głównie tych skoncentrowanych na sztucznej inteligencji, są "szczególnie rozciągnięte". Według banku rozwój sektora AI w ciągu najbliższych pięciu lat ma być finansowany w dużej mierze długiem, którego wartość może sięgnąć ponad 5 bln dolarów (ponad 18 bln zł).

"Głębsze powiązania między firmami AI a rynkami kredytowymi oraz rosnące współzależności oznaczają, że jeśli nastąpi korekta cen aktywów, straty na udzielonych pożyczkach mogą zwiększyć ryzyko dla stabilności finansowej" – napisano w raporcie.

Ostrzeżenia te dołączają do sygnałów płynących z innych instytucji, w tym Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz szefa JP Morgan Jamiego Dimona, który w październiku mówił BBC, że jest "o wiele bardziej zaniepokojony niż inni" ryzykiem poważnej korekty rynkowej.

Gubernator Banku Anglii Andrew Bailey podkreślił, że sektor AI w USA jest "bardzo skoncentrowany" i odpowiada za dużą część wartości tamtejszego rynku akcji.

- Różnica w porównaniu z bańką dotcomów polega na tym, że te firmy mają dodatnie przepływy pieniężne, nie są oparte jedynie na nadziei, ale to nie oznacza, że wszyscy wygrają. Jak widzieliśmy w ubiegłym tygodniu w debacie o tym, czy Google wchodzi na teren Nvidii, to nie oznacza, że wszyscy wygrają w równym stopniu - zaznaczył Bailey.

- Możliwe, że AI okaże się kolejną technologią ogólnego zastosowania, która pobudzi wzrost produktywności gospodarek. Mam taką nadzieję, ale zobaczymy - dodał.

Globalne ryzyka

W raporcie wskazano również, że rosnące napięcia geopolityczne, wojny handlowe oraz wyższe koszty zadłużenia państw zwiększają globalne ryzyka. W szczególności zwrócono uwagę na rosnące zagrożenie cyberatakami.

Bank ostrzegł także, że właścicieli domów kończących okresy stałego oprocentowania czekają wzrosty rat – przeciętnie o 64 funty miesięcznie, czyli o 8 proc. W sumie 3,9 mln osób, czyli 43 proc. posiadaczy hipotek, będzie musiało refinansować kredyty po wyższych stawkach do 2028 roku. Jedna trzecia zobaczy jednak spadek miesięcznych kosztów dzięki obniżkom stóp procentowych wobec szczytów z 2022 roku.

Obecna stopa bazowa Banku Anglii spadła z 5,25 proc. w 2024 roku do poziomu 4 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: ANDY RAIN/EPA/PAP

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaAIAngliaBank Anglii
Zobacz także:
shutterstock_419367193
Założenie firmy ma być prostsze. mObywatel z nowymi funkcjami
Dla firm
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
Pieniądze
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
Handel
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Tech
TUSK PAP
"W trybie natychmiastowym". Jest reakcja Tuska na weto prezydenta
Z kraju
frankfurt niemcy ebc shutterstock_2430245285
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
Tech
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze
Wielka wyprzedaż w internecie. Kiedy wypada Cyber Monday?
Sprzedaż w górę. Klienci wydali miliardy
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
Z kraju
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
Z kraju
Donald Trump
Trump zrobił wyjątek. Te produkty nie będą objęte cłami
Handel
Donald Tusk
Tusk: dobrze, że chociaż tego prezydent nie może zawetować
Z kraju
Karol Nawrocki
Kolejne weto Nawrockiego
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: szykujemy sankcje na Białoruś
shutterstock_2427894623
Zagrożonych jest 11 tysięcy etatów. Gigant porozumiał się ze związkowcami
Adam Glapiński, prezes NBP
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Wyniki głosowania
Z kraju
shutterstock_2546899359
Chcą zablokować popularny komunikator. "Pójdą za naszym przykładem"
shutterstock_2489227945
Przejęli ponad 120 tysięcy kamerek. "Wielkie cierpienie ofiar"
Tech
Oslo, Norwegia
Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Wielka fala na rynku. Rekord pobity
Nieruchomości
Leonhard Birnbaum
Szef największego operatora apeluje do Niemiec. "Na tym etapie nie ma już sensu"
samolot airbus shutterstock_2151257993
Akcja serwisowa objęła tysiące samolotów. Nowy komunikat giganta
shutterstock_2593216809
Wyciek danych z czołowego sklepu internetowego w kraju
Handel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica