Tech

Banki się tego boją. "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki"

Oprac. Jan Sowa
Anthropic w konflikcie z Pentagonem
Azjatyckie i australijskie organy nadzoru finansowego monitorują rozwój zaawansowanego modelu sztucznej inteligencji Mythos - stworzonego przez Anthropic. Narzędzie wzbudza już niepokój w Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie pojawiły się obawy, że może zostać wykorzystane do destabilizacji systemów bankowych.

Regulatorzy z Azji poinformowali w poniedziałek, że analizują potencjalne skutki wdrażania Mythosa. Szczególną uwagę zwraca jego zdolność do zaawansowanego programowania, która może umożliwić wykrywanie luk w zabezpieczeniach cyfrowych na niespotykaną dotąd skalę.

To właśnie te możliwości wywołały globalną debatę na temat bezpieczeństwa systemów finansowych i potencjalnych zagrożeń wynikających z wykorzystania nowoczesnych modeli AI.

Blady strach padł na banki. Oto powód
Australia chce "działać z wyprzedzeniem"

Rzecznik Australian Securities and Investments Commission podkreślił, że instytucja "ściśle monitoruje wykorzystanie Mythosa wraz z innymi regulatorami, aby ocenić możliwe konsekwencje dla australijskiego rynku".

- ASIC ściśle współpracuje z innymi regulatorami, agencjami rządowymi oraz sektorem finansowym, aby rozumieć zmieniające się technologie i odpowiednio na nie reagować - dodał.

Według przedstawiciela australijskiej instytucji, podmioty świadczące usługi finansowe powinny "działać z wyprzedzeniem", aby skutecznie chronić klientów.

Z kolei Australian Prudential Regulation Authority zapowiedział, że "będzie nadal oceniać konsekwencje tych postępów technologicznych, aby zapewnić ciągłe bezpieczeństwo i odporność systemu finansowego".

"Sytuacja jest na tyle poważna, że ​​ludzie powinni się martwić". Nowy model AI budzi obawy
Korea Południowa analizuje ryzyka

Południowokoreański nadzór finansowy również podjął działania. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu zorganizowano spotkanie z ekspertami ds. bezpieczeństwa informacji z instytucji finansowych, podczas którego analizowano ryzyka związane z Mythosem.

Z kolei Financial Services Commission - jak podała agencja Yonhap - przeprowadziła nadzwyczajne spotkanie z udziałem przedstawicieli banków i firm ubezpieczeniowych. Omawiano potencjalne zagrożenia, powołując się na anonimowe źródła branżowe.

AI już nie wzbudza zaufania. Coraz większe zagrożenie dla Big Techów
Singapur ostrzega przed nową falą cyberzagrożeń

Również Monetary Authority of Singapore zwrócił uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji może przyspieszyć wykrywanie i wykorzystywanie luk w oprogramowaniu systemów IT.

W komunikacie singapurskiej organizacji podkreślono: "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki na rzecz wzmocnienia swoich zabezpieczeń, proaktywnie identyfikować i usuwać luki oraz zwiększyć czujność w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym terminowego wdrażania poprawek bezpieczeństwa".

Bank centralny Singapuru współpracuje w tej sprawie z Cyber Security Agency of Singapore, aby wesprzeć operatorów infrastruktury krytycznej.

Globalny nadzór nad technologią przyszłości

Działania azjatyckich regulatorów wpisują się w szerszy, globalny trend zwiększonego nadzoru nad rozwojem sztucznej inteligencji. Szczególnie w sektorze finansowym rośnie przekonanie, że nowe technologie - choć przełomowe - mogą jednocześnie tworzyć nowe, trudne do przewidzenia zagrożenia.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Suthikait Teerawattanaphan / Shutterstock.com

