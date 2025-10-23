"W słuchawce cisza". Klienci Plusa mieli problemy z częścią usług

Ze zgłoszeń do serwisu Downdetector wynikało, że problem z działaniem sieci Plusa występował w całej Polsce. "Nie ma możliwości wykonania połączenia, ani nikt nie może się do mnie dodzwonić. Internet ok" - napisał jeden z klientów.
"Nie mogę wykonać żadnych połączeń i rozłącza wszystkie przychodzące" - dodawał kolejny. "Całkowity brak możliwości wykonania połączenia. W słuchawce cisza" - stwierdził inny.
Przed południem o problemach informowali także klienci innych operatorów - Orange, T-Mobile czy Play. Skala zgłoszeń była jednak mniejsza.
Plus: problem został rozwiązany
"Po chwilowych trudnościach z dostępem do niektórych usług problem został rozwiązany. Wszystkie funkcje powinny działać prawidłowo" - przekazał Plus w odpowiedzi na pytania tvn24.pl.
"Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za wszelkie niedogodności" - dodano.
Z danych na portalu Downdetector wynikało, że awaria w Plusie trwała od 9.00 rano, jednak po godzinie 12.00 liczba zgłoszeń zaczęła spadać.
Autorka/Autor: /dap
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock