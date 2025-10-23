Logo TVN24
Tech

"W słuchawce cisza". Klienci Plusa mieli problemy z częścią usług

30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Rzeczniczka MSWiA o awarii telefonów alarmowych. "Usterka została usunięta w ciągu godziny"
Źródło: TVN24
Klienci Plusa informowali w czwartek przed południem o awarii. "Nie mogę wykonać żadnych połączeń i rozłącza wszystkie przychodzące" - informowano na portalu Downdetector. "Po chwilowych trudnościach z dostępem do niektórych usług problem został rozwiązany" - poinformowali po godzinie 12.30 przedstawiciele Plusa w odpowiedzi na pytania tvn24.pl.

Ze zgłoszeń do serwisu Downdetector wynikało, że problem z działaniem sieci Plusa występował w całej Polsce. "Nie ma możliwości wykonania połączenia, ani nikt nie może się do mnie dodzwonić. Internet ok" - napisał jeden z klientów.

"Nie mogę wykonać żadnych połączeń i rozłącza wszystkie przychodzące" - dodawał kolejny. "Całkowity brak możliwości wykonania połączenia. W słuchawce cisza" - stwierdził inny.

Przed południem o problemach informowali także klienci innych operatorów - Orange, T-Mobile czy Play. Skala zgłoszeń była jednak mniejsza.

Plus: problem został rozwiązany

"Po chwilowych trudnościach z dostępem do niektórych usług problem został rozwiązany. Wszystkie funkcje powinny działać prawidłowo" - przekazał Plus w odpowiedzi na pytania tvn24.pl.

"Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za wszelkie niedogodności" - dodano.

Z danych na portalu Downdetector wynikało, że awaria w Plusie trwała od 9.00 rano, jednak po godzinie 12.00 liczba zgłoszeń zaczęła spadać.

pc

pc
Autorka/Autor: /dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

