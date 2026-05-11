Awaria Profilu Zaufanego. Ministerstwo Cyfryzacji: już działa prawidłowo
"Profil Zaufany, jak i wszystkie powiązane z nim usługi działają już prawidłowo!" - przekazał w poniedziałek po południu resort cyfryzacji w serwisie X. Podziękował także za cierpliwość.
Awaria Profilu Zaufanego
Wcześniej, ok. godz. 9, resort informował o przejściowych utrudnieniach z dostępem do Profilu Zaufanego. "Logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe" - komunikował resort cyfryzacji na platformie X.
Ministerstwo cyfryzacji zalecało w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel.
Profil Zaufany służy do elektronicznego potwierdzania tożsamości w internecie oraz umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów. Dzięki Profilowi Zaufanemu można zalogować się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak: Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czy e-Urząd Skarbowy.
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock