Tech Awaria popularnego serwisu społecznościowego Oprac. Paulina Karpińska |

Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wirestock Creators/Shutterstock

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Pierwsze problemy użytkownicy Facebooka zaczęli zgłaszać w niedzielę po godzinie 9.00 - wynika z serwisu Downdetector.

Awaria Facebooka w niedzielę 19 lipca 2026 Źródło zdjęcia: downdetector.pl

Awaria Facebooka

"Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut" - taki komunikat zobaczyła jedna z użytkowniczek, o czym napisała w serwisie X.

"Na kompie PC nie działa" - dodał inny.

Z kolei inny użytkownik zgłosił, że "konto tymczasowo jest niedostępne. W aplikacji light na telefonie natomiast działa".

Facebook, należący do Meta, to jedna z wiodących na świecie platform społecznościowych.