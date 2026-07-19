Awaria popularnego serwisu społecznościowego
Pierwsze problemy użytkownicy Facebooka zaczęli zgłaszać w niedzielę po godzinie 9.00 - wynika z serwisu Downdetector.
Awaria Facebooka
"Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut" - taki komunikat zobaczyła jedna z użytkowniczek, o czym napisała w serwisie X.
"Na kompie PC nie działa" - dodał inny.
Z kolei inny użytkownik zgłosił, że "konto tymczasowo jest niedostępne. W aplikacji light na telefonie natomiast działa".
Facebook, należący do Meta, to jedna z wiodących na świecie platform społecznościowych.
Źródło: tvn24.pl