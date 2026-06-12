Tech Awaria Facebooka, Messengera i Instagrama Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Użytkownicy w Polsce zgłaszają w piątek po południu problemy z działaniem aplikacji należących do Mety. Kłopoty mają dotyczyć nie tylko Facebooka, ale także Instagrama i Messengera.

Z danych serwisu Downdetector wynika, że 12 czerwca około godziny 15.39 liczba zgłoszeń dotyczących Facebooka wzrosła do 16 249. Poziom bazowy wynosił 2, co oznacza nagły i wyraźny skok raportów od użytkowników.

Dowiedz się więcej: SpaceX z debiutem na Nasdaq. Elon Musk może zostać pierwszym bilionerem

Problemy z aplikacjami Mety

Według zgłoszeń użytkowników problemy mogą obejmować logowanie, działanie aplikacji mobilnych, ładowanie treści oraz korzystanie z Messengera. Część osób informuje też o utrudnieniach w odświeżaniu Facebooka i Instagrama.

Facebook, Instagram i Messenger należą do Meta Platforms. Oznacza to, że ewentualna awaria infrastruktury firmy może być odczuwalna jednocześnie w kilku popularnych usługach.

Awaria Facebooka Źródło zdjęcia: downdetector.pl

Nagły wzrost zgłoszeń

Downdetector pokazuje zgłoszenia użytkowników z ostatnich 24 godzin i porównuje je z typowym poziomem dla danej usługi. Na wykresie dotyczącym Facebooka widać gwałtowny wzrost po wielu godzinach niemal zerowej liczby raportów.

Na razie Meta nie podała oficjalnej przyczyny problemów. Nie wiadomo też, jak długo mogą potrwać utrudnienia. Użytkownicy nadal zgłaszają kłopoty z dostępem do usług firmy.

OGLĄDAJ: TVN24