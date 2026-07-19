Tech Awaria popularnych serwisów społecznościowych opanowana Oprac. Paulina Karpińska |

Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wirestock Creators/Shutterstock

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Pierwsze problemy użytkownicy Facebooka zaczęli zgłaszać w niedzielę po godzinie 9.00 - wynika z serwisu Downdetector.

Awaria Facebooka w niedzielę 19 lipca 2026 Źródło zdjęcia: downdetector.pl

Awaria Facebooka

"Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut" - taki komunikat zobaczyła jedna z użytkowniczek, o czym napisała w serwisie X.

"Na kompie PC nie działa" - dodał inny.

Z kolei inny użytkownik zgłosił, że "konto tymczasowo jest niedostępne. W aplikacji light na telefonie natomiast działa".

Po godzinie 11 użytkownicy zaczęli odzyskiwać dostęp do swoich kont. Tuż przed godziną 13 liczba zgłoszeń spadła do minimum.

Facebook, należący do Meta, to jedna z wiodących na świecie platform społecznościowych.

Awaria Instagrama

Użytkownicy portali społecznościowych zgłaszali także problemy w korzystaniu z drugiego portalu społecznościowego firmy Meta - Instagrama.

Liczba zgłoszeń zaczęła znacząco spadać po godzinie 11.

Awaria Instagrama Źródło zdjęcia: downdetector.pl