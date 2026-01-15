Logo TVN24
Wystarczył miesiąc. Wyłączyli prawie pięć milionów kont

12-latek wezwał pomoc, gdy rodzice tracili przytomność
Polska pójdzie śladem Australii? Politycy podzieleni w sprawie zmian
Źródło: TVN24
Prawie pięć milionów kont w Australii zostało dezaktywowanych w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Dane pokazują szybki i duży wpływ przepisów, które weszły w życie 10 grudnia.

Australijski urząd ds. bezpieczeństwa w sieci poinformował, że platformy społecznościowe wyłączyły dotąd około 4,7 miliona kont prowadzonych przez osoby niepełnoletnie, aby dostosować się do nowych przepisów. Część firm zapowiadała zamykanie takich profili jeszcze przed formalnym wejściem ustawy w życie. To pierwsze rządowe dane dotyczące przestrzegania zakazu.

Na czas lekcji chowają telefony z specjalnych saszetkach. "To taki mini detoks"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na czas lekcji chowają telefony z specjalnych saszetkach. "To taki mini detoks"

TVN24

Skala przerosła oczekiwania

Liczba zamkniętych kont jest znacznie wyższa od wcześniejszych szacunków i odpowiada ponad dwóm kontom na każdą osobę w wieku od 10 do 16 lat w Australii. Wcześniej jedna z firm technologicznych informowała, że usunęła około 550 tysięcy kont osób niepełnoletnich ze swoich platform, w tym serwisów społecznościowych i komunikacyjnych.

Przepisy przewidują kary sięgające 49,5 miliona dolarów australijskich (ok. 120 mln zł) za złamanie prawa, ale nie nakładają odpowiedzialności ani na dzieci, ani na ich rodziców.

Minimalny wiek użytkowników dotyczy największych platform wideo i społecznościowych. Jedna z firm zapowiedziała, że stosuje się do przepisów, jednocześnie złożyła pozew przeciwko rządowi w celu uchylenia nowych zasad. Władze deklarują obronę ustawy.

Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu

Łukasz Figielski

Skuteczność zakazu

Komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci Julie Inman Grant oceniła, że działania regulatora są skuteczne.

"Jest jasne, że wytyczne regulacyjne i współpraca eSafety z platformami już przynoszą znaczące rezultaty" - przekazała w oświadczeniu.

Zastrzegła jednocześnie, że część kont osób niepełnoletnich nadal pozostaje aktywna i jest za wcześnie, by mówić o pełnej zgodności z prawem.

Kontrole wieku i migracja użytkowników

Według regulatora skuteczne systemy weryfikacji wieku wymagają czasu, jednak dostawcy narzędzi do potwierdzania wieku sygnalizują, że wdrażanie rozwiązań przebiegało sprawnie, także dzięki kampaniom informacyjnym przed startem zakazu.

Mniejsze aplikacje społecznościowe odnotowały wzrost liczby pobrań przed grudniowym terminem, lecz nie przełożyło się to na trwały wzrost aktywności użytkowników. Wpływ zakazu na zdrowie psychiczne młodych ludzi ma być badany przez kilka kolejnych lat.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

