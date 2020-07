Rekordowa liczba ataków w internecie. Oto najpopularniejsze metody działania oszustów

W ostatnich dniach CERT opublikował raport roczny "Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu". Wynika z niego, że phishing stanowił około 54,2 procent wszystkich incydentów. Ta metoda ataku polega na wysłaniu przez przestępcę e-maila lub wiadomości SMS, który działa jak przynęta, na przykład skłania do wpisania hasła do bankowości internetowej na fałszywej stronie banku lub kliknięcia w link instalujący złośliwe oprogramowanie.

Ataki cyberprzestępców

Pierwszy z nich polegał na publikowaniu postów na Facebooku zawierających informację o porwaniu bądź uprowadzeniu dziecka wraz z adresem do strony internetowej, na którym dostępne było nagranie z zajścia. Autorzy raportu wyjaśnili, że chcąc obejrzeć nagranie, użytkownik zmuszony był do potwierdzenia ukończenia 18. roku życia, uwierzytelniając się poprzez konto na Facebooku. "W ten sposób atakujący otrzymywał dostęp do konta poszkodowanego, które to z kolei mogło być wykorzystywane do kolejnego oszustwa między innymi 'na Blika'" - czytamy.