Tech Ataki na banki i wycieki danych. "Poważne obawy i niepokój społeczeństwa" Oprac. Jan Sowa |

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Podczas posiedzenia rządu Lee zaapelował o opracowanie metod ochrony przed cyberatakami dostosowanych do ery sztucznej inteligencji.

- W niektórych incydentach hakerskich pojawiły się oznaki użycia AI, co wywołuje poważne obawy i niepokój społeczeństwa - powiedział.

- Proszę szybko i jasno ustalić okoliczności oraz skoncentrować personel i środki na ograniczeniu szkód - dodał.

Władze nie ujawniły dotąd, jakie narzędzia sztucznej inteligencji mogły zostać wykorzystane w atakach. Nie podały też pełnej skali wycieków danych.

Wyciek danych klientów banków

Jak poinformowała agencja Yonhap, południowokoreańska policja rozpoczęła śledztwo w sprawie ataków na banki, które doprowadziły do wycieku danych osobowych klientów.

Komisja Usług Finansowych przekazała, że cyberataki zgłosiły między innymi Shinhan Bank i KB Kookmin Bank. Według Yonhap do naruszeń bezpieczeństwa doszło również w Hana Bank i Woori Bank.

W niedzielę przewodniczący komisji Lee Eog-weon zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami organizacji branżowych, regulatorów i kierownictwem instytucji dotkniętych atakami. Ostrzegł, że sektor finansowy musi zachować najwyższy poziom czujności.

Południowokoreański nadzór finansowy poinformował, że wraz z instytutem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sektora finansowego przekazał branży dane dotyczące 28 unikalnych adresów IP oraz informacje o niektórych krajach powiązanych z ostatnimi próbami włamań.

Próby włamań do systemów rządowych

We wrześniu Australia poinformowała, że w czerwcu agent AI firmy OpenAI włamał się do rządowego portalu z danymi dotyczącymi zdrowia i uzyskał nieuprawniony dostęp do plików. Mógł to być pierwszy znany przypadek włamania agenta AI na rządową stronę internetową.

W ubiegłym tygodniu firma zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją podała z kolei, że agenty AI próbowały włamać się na stronę rządu Kanady. Według firmy próba zakończyła się niepowodzeniem. Kanadyjskie władze przekazały, że nie znalazły oznak naruszenia swoich systemów.