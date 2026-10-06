Ataki na banki i wycieki danych. "Poważne obawy i niepokój społeczeństwa"
Podczas posiedzenia rządu Lee zaapelował o opracowanie metod ochrony przed cyberatakami dostosowanych do ery sztucznej inteligencji.
- W niektórych incydentach hakerskich pojawiły się oznaki użycia AI, co wywołuje poważne obawy i niepokój społeczeństwa - powiedział.
- Proszę szybko i jasno ustalić okoliczności oraz skoncentrować personel i środki na ograniczeniu szkód - dodał.
Władze nie ujawniły dotąd, jakie narzędzia sztucznej inteligencji mogły zostać wykorzystane w atakach. Nie podały też pełnej skali wycieków danych.
Wyciek danych klientów banków
Jak poinformowała agencja Yonhap, południowokoreańska policja rozpoczęła śledztwo w sprawie ataków na banki, które doprowadziły do wycieku danych osobowych klientów.
Komisja Usług Finansowych przekazała, że cyberataki zgłosiły między innymi Shinhan Bank i KB Kookmin Bank. Według Yonhap do naruszeń bezpieczeństwa doszło również w Hana Bank i Woori Bank.
W niedzielę przewodniczący komisji Lee Eog-weon zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami organizacji branżowych, regulatorów i kierownictwem instytucji dotkniętych atakami. Ostrzegł, że sektor finansowy musi zachować najwyższy poziom czujności.
Południowokoreański nadzór finansowy poinformował, że wraz z instytutem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sektora finansowego przekazał branży dane dotyczące 28 unikalnych adresów IP oraz informacje o niektórych krajach powiązanych z ostatnimi próbami włamań.
Próby włamań do systemów rządowych
We wrześniu Australia poinformowała, że w czerwcu agent AI firmy OpenAI włamał się do rządowego portalu z danymi dotyczącymi zdrowia i uzyskał nieuprawniony dostęp do plików. Mógł to być pierwszy znany przypadek włamania agenta AI na rządową stronę internetową.
W ubiegłym tygodniu firma zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją podała z kolei, że agenty AI próbowały włamać się na stronę rządu Kanady. Według firmy próba zakończyła się niepowodzeniem. Kanadyjskie władze przekazały, że nie znalazły oznak naruszenia swoich systemów.