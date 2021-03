Hakerzy zaatakowali technologicznego giganta. "Było to zrobione w naprawdę ukradkowy sposób"

Nawet ćwierć miliona użytkowników mogło paść ofiarą niedawnego cyberataku na elektroniczną pocztę Microsoft Exchange - podaje "The Wall Street Journal". Amerykańska firma podejrzewa, że mogło to być dziełem chińskich hakerów.

"Aby nie wywołać żadnego alarmu"

Tzw. exploity Zero-Day - to programy mające wykrywać błędy i słabe punkty w oprogramowaniu systemu. Nazwane zostały Zero Day (zero dni), ponieważ nie zostały jeszcze odnalezione i naprawione przez producenta - system nie jest chroniony. W opinii amerykańskich mediów przeprowadzenie ataku w ten sposób sugeruje wysoki stopień wyrafinowania przez hakerów.