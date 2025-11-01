Atak hakerski na czołowe polskie biuro podróży. "Ważna informacja"

"Specjaliści z NASK pozostają w bieżącym kontakcie z biurem podróży Itaka, z którego wyciekły dane logowania części klientów. Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców - poinformował w mediach społecznościowych w sobotę szef resortu cyfryzacji.
Jak zapowiedział, "w najbliższym czasie każdy klient biura podróży będzie mógł sprawdzić w serwisie http://bezpiecznedane.gov.pl, czy wyciek dotyczy jego danych". "W takich sytuacjach każdy poszkodowany powinien szybko podjąć działanie" - dodał wicepremier.
Jeśli nasze dane wyciekły
Wicepremier wyjaśnił także, jak postępować w sytuacji, gdy nasze dane wyciekły:
- Zmień hasło – we wszystkich miejscach, gdzie używałeś tego samego
- Włącz wszędzie gdzie to możliwe 2FA – logowanie dwuskładnikowe. Ogranicza możliwość przejęcia konta
- Używaj menedżera haseł – generuje silne, unikalne hasła, nie musisz ich pamiętać
- Monitoruj swoje konto i skrzynkę mailową – możliwe będą próby phishingu podszywające się pod serwis z którego dane wyciekły.
- Zawsze warto mieć także zastrzeżony numer PESEL - wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane. PESEL można zastrzec szybko w aplikacji mObywatel - Warto to zrobić niezależnie od tego czy dany wyciek danych nas dotyczy.
Itaka o ataku hakerskim
"Informujemy, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba/grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)" - przekazano w komunikacie biura podróży.
"Podkreślamy, że osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont – te dane są bezpieczne" - dodano.
W komunikacie wskazano, że bezpieczeństwo danych osobowych jest dla spółki priorytetem. "Zamknęliśmy dostęp do Strefy Klienta i obecnie prowadzimy intensywne działania mające na celu wyjaśnienie szczegółów incydentu, wyeliminowanie źródła problemu i zminimalizowanie skutków ataku" - napisano.
"O zaistniałej sytuacji zostało zawiadomione CSIRT NASK, przygotowujemy także zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury".
Największe biura podróży w Polsce
Itaka, TUI Poland, Rainbow i Coral Travel to cztery największe biura podróży działające w Polsce - wynika z rankingu przygotowanego przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata dla "Rzeczpospolitej".
Jak przekazał dziennik, w Polsce na koniec 2024 roku zarejestrowane były 5063 biura podróży. "Są to organizatorzy zarówno o wielosetmilionowych obrotach, jak i małe firmy, których głównym zajęciem jest organizowanie wycieczek szkolnych" - wyjaśniono.
Jak dodano, w ubiegłym roku roku przychody badanej grupy touroperatorów wyniosły 21,11 miliarda złotych. To o 24,6 procent więcej niż rok wcześniej.
Autorka/Autor: /dap
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock