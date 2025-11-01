Atak hakerski na czołowe polskie biuro podróży. "Ważna informacja"

Minister cyfryzacji przekazał, że wyciekły dane logowania klientów biura podróży ITAKA Źródło: TVN24

"Specjaliści z NASK pozostają w bieżącym kontakcie z biurem podróży Itaka, z którego wyciekły dane logowania części klientów. Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców - poinformował w mediach społecznościowych w sobotę szef resortu cyfryzacji.

Jak zapowiedział, "w najbliższym czasie każdy klient biura podróży będzie mógł sprawdzić w serwisie http://bezpiecznedane.gov.pl, czy wyciek dotyczy jego danych". "W takich sytuacjach każdy poszkodowany powinien szybko podjąć działanie" - dodał wicepremier.

Jeśli nasze dane wyciekły

Wicepremier wyjaśnił także, jak postępować w sytuacji, gdy nasze dane wyciekły:

Zmień hasło – we wszystkich miejscach, gdzie używałeś tego samego

Włącz wszędzie gdzie to możliwe 2FA – logowanie dwuskładnikowe. Ogranicza możliwość przejęcia konta

Używaj menedżera haseł – generuje silne, unikalne hasła, nie musisz ich pamiętać

Monitoruj swoje konto i skrzynkę mailową – możliwe będą próby phishingu podszywające się pod serwis z którego dane wyciekły.

Zawsze warto mieć także zastrzeżony numer PESEL - wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane. PESEL można zastrzec szybko w aplikacji mObywatel - Warto to zrobić niezależnie od tego czy dany wyciek danych nas dotyczy.

Itaka o ataku hakerskim

"Informujemy, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba/grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)" - przekazano w komunikacie biura podróży.

"Podkreślamy, że osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont ⁠–⁠ te dane są bezpieczne" - dodano.

W komunikacie wskazano, że bezpieczeństwo danych osobowych jest dla spółki priorytetem. "Zamknęliśmy dostęp do Strefy Klienta i obecnie prowadzimy intensywne działania mające na celu wyjaśnienie szczegółów incydentu, wyeliminowanie źródła problemu i zminimalizowanie skutków ataku" - napisano.

"O zaistniałej sytuacji zostało zawiadomione CSIRT NASK, przygotowujemy także zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury".

Największe biura podróży w Polsce

Itaka, TUI Poland, Rainbow i Coral Travel to cztery największe biura podróży działające w Polsce - wynika z rankingu przygotowanego przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata dla "Rzeczpospolitej".

Jak przekazał dziennik, w Polsce na koniec 2024 roku zarejestrowane były 5063 biura podróży. "Są to organizatorzy zarówno o wielosetmilionowych obrotach, jak i małe firmy, których głównym zajęciem jest organizowanie wycieczek szkolnych" - wyjaśniono.

Jak dodano, w ubiegłym roku roku przychody badanej grupy touroperatorów wyniosły 21,11 miliarda złotych. To o 24,6 procent więcej niż rok wcześniej.

