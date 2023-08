Apple zapłaci właścicielom iPhone'ów. Gigant przegrał głośną sprawę

Apple wypłaci właścicielom starszych modeli telefonów iPhone odszkodowania o łącznej wartości nawet 500 milionów dolarów - wynika z postanowienia amerykańskiego sądu, o którym informuje portal stacji CBS. To zwieńczenie afery "batterygate", rozpoczętej od oskarżeń grupy klientów, którzy twierdzili, że aktualizacje oprogramowania telefonów iPhone miały wpływać na żywotność baterii. Zdaniem poszkodowanych klientów koncern miał w ten sposób niejako "zmuszać ich" do zakupu nowszych urządzeń.

Wyrok dotyczy modeli iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus SE z systemami iOS 10.2.1 i późniejszymi oraz iPhone 7 i 7 Plus z systemami iOS 11.2 i późniejszymi. Do rekompensat uprawnieni są tylko klienci, którzy zakupili swoje telefony przed 21 grudnia 2017 roku.