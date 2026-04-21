Tech Trzęsienie ziemi w gigancie. "Świat już patrzy mu na ręce" Łukasz Figielski |

John Ternus zostanie we wrześniu CEO firmy Apple Źródło: Apple

Tim Cook ma się czym pochwalić. Za jego kadencji kapitalizacja rynkowa Apple wzrosła dziesięciokrotnie i przekroczyła 4 biliony dolarów. To wielkość porównywalna z gospodarkami Francji czy Wielkiej Brytanii. W rękach klientów jest dziś 2,5 miliarda aktywnych urządzeń tej marki.

Skuteczność biznesową odchodzącego CEO pochwalił w serwisie Truth Social prezydent Donald Trump. Stwierdził, że sam kilkukrotnie "pomógł" Timowi Cookowi i Apple.

- To jest koniec pewnej epoki - ocenia w rozmowie z TVN24+ Dawid Kosiński, współprowadzący na YouTube "Kanał o technologii". Dodaje, że Tim Cook, który pozostanie w spółce na innym wysokim stanowisku, z funkcji CEO "odchodzi jako zwycięzca".

Kim jest Ternus? "Inżynier z krwi i kości"

Ogłoszona w poniedziałek nominacja nie stanowi zaskoczenia dla rynku, a nazwisko 51-letniego Johna Ternusa już wcześniej pojawiało się na czele listy faworytów do objęcia funkcji dyrektora generalnego Apple. Sam Ternus nie jest jednak szerzej znany poza branżą.

- Uważam, że ta zmiana była starannie planowana i prawdopodobnie wyszła od samego Tima Cooka, który w ten sposób namaścił swojego następcę. Firma potrzebuje tego odświeżenia - mówi TVN24+ Norbert Cała z podcastu "Techlove".