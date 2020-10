Sprzęt miał być zutylizowany, trafił z powrotem na rynek. Apple oskarża firmę z Kanady

GEEP Canada specjalizuje się w recyklingu urządzeń technologicznych. Apple oskarża kanadyjską firmę o to, że ukradła i sprzedała 100 tysięcy produktów firmy, między innymi iPhone'ów, iPadów i Apple Watchów, zamiast je zutylizować. Amerykański koncern domaga się 31 milionów dolarów (około 123 miliony złotych) zadośćuczynienia.

Apple zarzucił też przedsiębiorstwu, że jego działanie naraziło koncern na straty, ponieważ po pierwsze spadł popyt na zakup nowych produktów firmy, a po drugie - używane sprzęty mogły nie spełniać standardów bezpieczeństwa, co uderzyło w reputację firmy. Apple domaga się od GEEP 31 mln dolarów zadośćuczynienia oraz zwrotu całego dochodu uzyskanego z nieuprawnionej sprzedaży produktów.

Recykling produktów marki Apple

Apple w listopadzie 2014 r. zawarł umowę z GEEP, zlecając firmie bezpieczną utylizację sprzętów. Recykling produktów jest częścią polityki klimatycznej koncernu, a przy okazji przynosi firmie oszczędności, bo pozwala na ponowne wykorzystanie niektórych komponentów, jak np. kobalt odzyskiwany ze starych baterii. Producent iPhone'ów zachęca też swoich klientów do tego, żeby oddawali nieużywane produkty do recyklingu.

Od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 r. koncern z Cupertino przekazał GEEP niemal 532 tys. iPhonów, 25,6 tys. iPadów i 19,2 tys. Apple Watchów. Producent odkrył kradzież części urządzeń po audycie przeprowadzonym w magazynach GEEP. Jak ustalił, przynajmniej 18 proc. z przekazanych GEEP sprzętów wróciło do sprzedaży i zostało ponownie podłączonych do sieci.