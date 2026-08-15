Tech Astronomiczna prognoza przychodów Anthropic. Szansa na największy debiut giełdowy w historii Oprac. Wiktor Knowski |

AI wymknęła się spod kontroli. "Człowiek jest słabym ogniwem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Według dwóch osób zaznajomionych z finansami przedsiębiorstwa Anthropic prognozuje, że w 2028 roku jego przychody będą sięgać 190-200 miliardów dolarów. Suma ta wyraźnie przewyższa wyliczaną na podstawie bieżących wyników roczną dynamikę przychodów (tzw. revenue run rate) na poziomie 47 miliardów dolarów, którą spółka podawała jeszcze w maju.

Dalekosiężne plany Anthropic

Wybieganie myślą o dwa lata w przód w przypadku spółek technologicznych nie jest typowe. Jak podkreślają rozmówcy Reutersa, odzwierciedla to zarówno tempo ekspansji spółki Anthropic, jak i trudności w wyznaczeniu punktów odniesienia dla firmy, która koncentruje się na inwestowaniu gigantycznych środków w rozbudowę infrastruktury AI. W ostatnich miesiącach tempo wydatków na rozwój sztucznej inteligencji doprowadziło do spadków kursów wielu popularnych spółek technologicznych, w tym podmiotów porównywalnych z Anthropic.

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Podobne precedensy miały jednak miejsce w przypadku innych dynamicznie rozwijających się firm, które weszły ostatnio na giełdę. Inwestorzy wspierający Cerebras Systems powoływali się na prognozy przychodów na rok 2028 przed tegorocznym debiutem tej spółki, zaś w przypadku SpaceX prognozy sięgały aż 2029 roku, zanim firma weszła na parkiet w czerwcu z rekordową wyceną.

Takie podejście wynika z trudności w wycenie spółki AI, której marże są pod ciągłą presją ogromnych nakładów na moc obliczeniową, trenowanie modeli i rekrutację ekspertów. Inwestorzy zakładają, że wraz ze skalowaniem działalności komercyjnej przychody Anthropic będą rosły szybciej niż koszty niezbędne do utrzymania wzrostu.

Optymizm inwestorów w AI

Według danych Anthropic roczna dynamika przychodów firmy (run rate) wynosiła pod koniec 2025 roku około 9 miliardów dolarów. W maju osiągnęła już ponad 47 miliardów. Na drugi kwartał 2026 roku Anthropic prognozuje przychody na poziomie co najmniej 10,9 miliarda dolarów - ponad dwukrotnie wyższe niż kwartał wcześniej - i jest na drodze do wypracowania pierwszego w historii kwartalnego zysku operacyjnego w wysokości 559 milionów dolarów.

Spółka podała, że w każdym z trzech lat - aż do początku 2026 roku - jej roczna dynamika przychodów rosła ponad dziesięciokrotnie. To właśnie to tempo sprawia, że inwestorzy są gotowi wybiegać myślą aż do 2028 roku przy stosowaniu mnożnika przychodowego.

Wycena opiera się zatem na założeniu, że bieżące nakłady inwestycyjne finansują biznes, który docelowo będzie przynosił wielokrotnie wyższe przychody. Procesy trenowania nowych modeli, wraz z postępem technologicznym, mogą stać się bardziej wydajne podczas gdy koszty pracownicze i operacyjne będą pochłaniać coraz mniejszą część przychodów.

- Czy Anthropic mogłoby osiągnąć wycenę na poziomie 2 bilionów dolarów? Tak, mogłoby - zastanawiam się tylko, czy utrzymałaby się ona w dłuższej perspektywie. Czy sztuczna inteligencja naprawdę przekłada się na tak duży wzrost produktywności? To pytania, które po prostu musimy sobie zadać, jeśli myślimy o wycenie i zakupie tych akcji - powiedział David Merkel, dyrektor w firmie inwestycyjnej Aleph Investments. Dla porównania wycena SpaceX w trakcie debiutu giełdowego sięgnęła 1,8 biliona dolarów.