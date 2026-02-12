Logo TVN24
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu

shutterstock_2345459261
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Albańska aktorka Anila Bisha złożyła skargę do Sądu Administracyjnego, domagając się zaprzestania wykorzystywania jej wizerunku w postaci wirtualnej ministerki Dielli. Jak podkreśla, umowa z rządem obejmowała jedynie kilkumiesięczne użycie jej twarzy na portalu E‑Albania i wygasła z końcem 2025 roku.

Aktorka podpisała wcześniej z rządem umowę, upoważniającą do wykorzystania jej wizerunku jako wirtualnego asystenta na portalu internetowym E-Albania, który umożliwia obywatelom załatwianie wielu procedur administracyjnych online. We wrześniu 2025 r. premier Edi Rama ogłosił jednak powołanie nowej wirtualnej ministerki, stworzonej przy pomocy sztucznej inteligencji i wspierającej nadzór nad zamówieniami publicznymi.

Wirtualna minister została przedstawiona jako sposób na wyeliminowanie korupcji.

Diella (alb. słońce) - również jako minister - otrzymała twarz Anili Bishy. "Podpisałam jedną umowę, na kilka miesięcy (do 31 grudnia 2025 r.), na wykorzystanie mojego wizerunku w związku z usługami oferowanymi przez E-Albania, a nie na rzecz minister Dielli" - poinformowała w środę AFP 57-letnia kobieta. Dodała, że skargę złożyła w miniony poniedziałek.

"Ten pozew jest bezsensowny"

Wyjaśniła, że decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową podjęła dopiero teraz, ponieważ liczyła na jej polubowne rozwiązanie.

Rzeczniczka albańskiego rządu Manjola Hasa powiedziała portalowi Politico, że "Albania jest wolnym, demokratycznym krajem, w którym, jak w każdym innym kraju bez cenzury, ludzie mogą swobodnie myśleć i działać przeciwko rządowi, korzystając z ustawowych środków dochodzenia swoich praw".

"Naszym zdaniem ten pozew jest bezsensowny, ale z zadowoleniem przyjmujemy możliwość rozstrzygnięcia go raz na zawsze w sądzie" - dodała przedstawicielka albańskiego rządu.

pc

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Sztuczna inteligencjaAlbania
