"Kraj potrzebuje dziś większej infrastruktury energetycznej". Wielka fuzja w USA

Transakcja ma zostać przeprowadzona w formie wymiany akcji i wymaga jeszcze zgód regulatorów oraz akcjonariuszy. Połączenie stworzy trzecią największą firmę energetyczną w USA pod względem wartości przedsiębiorstwa - za koncernami naftowymi Exxon i Chevron.

Łączna wartość przedsiębiorstwa po połączeniu ma wynieść około 420 mld dolarów, a kapitalizacja rynkowa około 249 mld dolarów. - Kraj potrzebuje dziś większej infrastruktury energetycznej budowanej szybciej, bardziej efektywnie i taniej niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział prezes NextEra John Ketchum.

- Połączenie dwóch wielkich amerykańskich firm pozwoli lepiej osiągnąć skalę i tempo, których wymaga obecna sytuacja - dodał.

AI napędza rynek energii

Rosnące zapotrzebowanie na energię ze strony centrów danych i projektów związanych ze sztuczną inteligencją staje się jednym z głównych powodów konsolidacji amerykańskiego rynku energetycznego.

Połączona spółka będzie dostarczać energię elektryczną do dużej części południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, w tym do Wirginii, gdzie znajduje się największe na świecie skupisko centrów danych określane mianem "Data Center Alley".

Przedstawiciele firm przekazali, że łączny popyt zgłaszany przez centra danych chcące podłączyć się do infrastruktury NextEra i Dominion wynosi około 130 gigawatów energii. Dla porównania - jeden gigawat może zasilić około 750 tys. domów.

Dominion współpracuje m.in. z firmami Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Equinix, CoreWeave i CyrusOne.

Kolejna fala konsolidacji

Reuters zwraca uwagę, że to kolejna wielka transakcja na rynku energetycznym w USA w ostatnich miesiącach. Wcześniej AES Corp zgodził się na przejęcie przez konsorcjum Global Infrastructure Partners i EQT za 33,4 mld dolarów. Z kolei Constellation Energy zawarło umowę z Calpine wartą 16 mld dolarów.

NextEra od dłuższego czasu rozwija projekty związane z energetyką dla sektora AI. W ubiegłym roku firma podpisała porozumienie z Google dotyczące ponownego uruchomienia elektrowni jądrowej w stanie Iowa. Spółka rozwija również gazowe huby dla centrów danych w Teksasie i Pensylwanii.

Regulatorzy przyjrzą się transakcji

Finalizacja przejęcia ma nastąpić w ciągu 12-18 miesięcy. Umowa będzie analizowana m.in. przez Federalną Komisję Regulacji Energetyki oraz amerykańskie organy antymonopolowe.

W ramach porozumienia spółka zapowiedziała także 2,25 mld dolarów ulg dla klientów Dominion w Wirginii, Karolinie Północnej i Karolinie Południowej, które mają zostać rozłożone na dwa lata po zamknięciu transakcji.

Po zakończeniu procesu połączona firma będzie działać pod marką NextEra Energy, a stanowisko prezesa obejmie John Ketchum.

