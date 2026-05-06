Koreański gigant z rekordową wyceną. Wzrost napędzany boomem na AI Oprac. Jan Sowa |

W trakcie porannego handlu w Seulu wartość rynkowa największego na świecie producenta pamięci osiągnęła 1,5 biliarda wonów, czyli około 1,03 biliona dolarów. Wzrost wpisuje się w globalny trend zwyżek spółek powiązanych z rozwojem sztucznej inteligencji, widoczny wcześniej na rynkach w USA.

Kurs akcji południowokoreańskiego giganta technologicznego wzrósł o 12 proc. do godziny 09.52 czasu lokalnego. To wynik wyraźnie lepszy niż wzrost głównego indeksu KOSPI, który zyskał 5,4 proc.

Globalne wsparcie ze strony rynku USA

Wzrosty w Azji nastąpiły po rekordowych zamknięciach amerykańskich indeksów S&P 500 oraz Nasdaq we wtorek.

Notowania były napędzane przez Intel i inne spółki związane z AI. Inwestorzy reagowali również na utrzymujące się zawieszenie broni między USA a Iranem oraz na solidne wyniki kwartalne firm.

Rosnąca konkurencja w segmencie AI

Dynamiczne wzrosty spółek technologicznych wskazują na zaostrzającą się konkurencję w obszarze rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

To właśnie silne zwyżki akcji firm powiązanych z AI w Stanach Zjednoczonych - w tym m.in. Intel - napędzały globalny sentyment inwestorów, co bezpośrednio przełożyło się także na wyceny azjatyckich gigantów, takich jak Samsung.

