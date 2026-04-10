Tech Pilne spotkanie z szefami banków w Waszyngtonie. Ostrzeżenie przed nowym narzędziem Oprac. Jan Sowa |

Antrophic w konflikcie z Pentagonem

Firma Anthropic zaprezentowała w tym tygodniu zaawansowany model Mythos, jednak wstrzymała się z jego szerokim udostępnieniem. Powodem były obawy, że może on ujawnić nieznane wcześniej luki w zabezpieczeniach.

Jak podkreśliła spółka, model potrafi "identyfikować i wykorzystywać słabości w każdym głównym systemie operacyjnym i każdej głównej przeglądarce internetowej".

W ubiegłym tygodniu Anthropic informował również o trwających rozmowach z przedstawicielami amerykańskiej administracji na temat "ofensywnych i defensywnych zdolności cybernetycznych" modelu.

Branża finansowa w gotowości

Wtorkowe spotkanie ministra finansów i szefa Fed z prezesami banków w Waszyngtonie miało na celu uświadomienie zagrożeń związanych z Mythos oraz podobnymi rozwiązaniami. Jak przekazało jedno ze źródeł, chodziło o to, by instytucje finansowe podjęły działania wzmacniające ochronę swoich systemów.

Zaproszenia wysłano w momencie, gdy większość prezesów największych banków przebywała już w stolicy USA na innych spotkaniach.

Według doniesień Bloomberg News w rozmowach uczestniczyli szefowie takich instytucji jak Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo oraz Goldman Sachs. W spotkaniu nie uczestniczył natomiast prezes JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Scott Bessent i Jerome Powell Źródło: Artur Widak/Getty Images

Ograniczony dostęp do technologii

Anthropic zapowiedział, że dostęp do modelu Mythos zostanie ograniczony do około 40 firm technologicznych, w tym m.in. Microsoft oraz Google.

Z informacji źródeł wynika także, że spółka wcześniej sama zainicjowała kontakt z przedstawicielami rządu USA oraz kluczowymi podmiotami branżowymi, informując ich o możliwościach modelu jeszcze przed jego premierą.

Ani amerykański Departament Skarbu, ani banki, ani sama firma Anthropic nie odpowiedziały dotąd na prośby o komentarz.

