5 000 000 000 000 dolarów. Nowy rekord

Kurs akcji czołowego amerykańskiego producenta układów scalonych w trakcie środowej sesji giełdowej przekroczył 212 dolarów, co było wzrostem o ponad 5 proc. wobec wtorku. Wystarczyło to do przekroczenia przez Nvidię kolejnego rekordu.

5 000 000 000 000 dolarów

To efekt nadziei na jakieś porozumienie podczas czwartkowego szczytu Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, czego efektem byłaby zgoda na sprzedaż produktów Nvidii w Chinach.

Mimo że w trakcie dnia kurs nieco spadł, kapitalizacja spółki utrzymała się powyżej 5 bln dolarów (5 000 000 000 000 dolarów).

Jak zauważył Reuters, oszałamiający wzrost ceny akcji Nvidii w ostatnich miesiącach ugruntował jej pozycję w centrum globalnego boomu na sztuczną inteligencję, a osiągnięty w środę kamień milowy podkreśla szybką transformację firmy z niszowego projektanta układów graficznych w filar globalnej branży AI.

Różne media zgodnie podkreślają, że to właśnie Nvidia wyraźnie wysunęła się na prowadzenie w technologicznym wyścigu.

Sztuczna inteligencja napędza Nvidię

Nvidia powstała w 1993 r. i dopiero po 30 latach - dokładnie w czerwcu 2023 r. - jej kapitalizacja przekroczyła 1 bln dolarów. Od tego czasu zwiększyła się ona pięciokrotnie, przy czym poziom 4 bln dolarów osiągnięty został zaledwie trzy miesiące temu.

Wzrost kursu akcji Nvidii jest w oczywisty sposób związany z boomem na sztuczną inteligencję. Od czasu, gdy w 2022 r. zaprezentowany został ChatGPT, kurs Nvidii wzrósł 12-krotnie. Nvidia dostarcza czipy dla czołowych przedsiębiorstw zajmujących się sztuczną inteligencją, w tym dla OpenAI, twórcy ChatGPT.

Wartość Nvidii przekracza obecnie PKB wszystkich krajów świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Chin. To również o 50 proc. więcej niż wynosi łączna kapitalizacja spółek tworzących FTSE100, czyli 100 największych firm notowanych na giełdzie w Londynie. Od największej z nich, farmaceutycznego giganta AstraZeneca, jest warta 19 razy więcej.

Nvidia wyraźnie zostawiła w tyle także pozostałe firmy z grupy Big Tech - wyceny dwóch następnych, Apple i Microsoftu, osiągnęły w tym tygodniu 4 bln dolarów, wartość Alphabetu to 3,3 bln, Amazona - 2,4 bln, a Mety - 1,9 bln dolarów.

