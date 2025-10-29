Logo TVN24
5 000 000 000 000 dolarów. Nowy rekord

shutterstock_2462179363
Czy liderzy technologiczni szykują się na apokalipsę?
Źródło: TVN24 BiS
Nvidia to pierwsza spółka w historii, której kapitalizacja giełdowa przekroczyła pięć bilionów dolarów. Kwota ta jest zbliżona do rocznego PKB Niemiec, trzeciej największej gospodarki świata i około pięciokrotnie wyższa od PKB Polski.

Kurs akcji czołowego amerykańskiego producenta układów scalonych w trakcie środowej sesji giełdowej przekroczył 212 dolarów, co było wzrostem o ponad 5 proc. wobec wtorku. Wystarczyło to do przekroczenia przez Nvidię kolejnego rekordu.

5 000 000 000 000 dolarów

To efekt nadziei na jakieś porozumienie podczas czwartkowego szczytu Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, czego efektem byłaby zgoda na sprzedaż produktów Nvidii w Chinach.

Mimo że w trakcie dnia kurs nieco spadł, kapitalizacja spółki utrzymała się powyżej 5 bln dolarów (5 000 000 000 000 dolarów).

Jak zauważył Reuters, oszałamiający wzrost ceny akcji Nvidii w ostatnich miesiącach ugruntował jej pozycję w centrum globalnego boomu na sztuczną inteligencję, a osiągnięty w środę kamień milowy podkreśla szybką transformację firmy z niszowego projektanta układów graficznych w filar globalnej branży AI.

Różne media zgodnie podkreślają, że to właśnie Nvidia wyraźnie wysunęła się na prowadzenie w technologicznym wyścigu.

Nvidia wyraźnie zostawiła w tyle także pozostałe firmy z grupy Big Tech - wyceny dwóch następnych, Apple i Microsoftu, osiągnęły w tym tygodniu 4 bln dolarów, wartość Alphabetu to 3,3 bln, Amazona - 2,4 bln, a Mety - 1,9 bln dolarów.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

