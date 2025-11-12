"Magiczny cykl" przyspiesza. "Potrzebujemy wyników negatywnych"

Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas konferencji Research@ w Warszawie wiceszef firmy Google i szef Google Research Yossi Matias ocenił, że dzięki upowszechnieniu się sztucznej inteligencji "magiczny cykl badań" przyspiesza w bezprecedensowy sposób.

"Magiczny cykl"

Wyjaśnił, że ów "magiczny cykl" polega na identyfikowaniu realnych problemów, rozwiązywaniu ich dzięki badaniom naukowym, a następnie wdrażaniu tych rozwiązań w rzeczywistości. Zastosowania te z kolei dostarczają danych zwrotnych, które pozwalają na zadawanie nowych pytań badawczych i weryfikację hipotez. Zdaniem Matiasa możliwość stosowania AI w badaniach naukowych sprawia, że taki cykl iteracji (powtarzania procesu, ale przy wykorzystaniu nowej wiedzy) następuje bezprecedensowo szybko. Matias ocenił, że czasami możemy zająć się problemem, dokonać przełomu i faktycznie zastosować go w ciągu miesięcy, a następnie iterować.

"Potrzebujemy wyników negatywnych"

Z tą tezą zgodził się podczas dyskusji na konferencji Research@ dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS prof. Piotr Sankowski. Ocenił on, że przyspieszanie odkryć naukowych przez AI to pozytywne zjawisko. - Zmiana ta szybko nadchodzi - stwierdził.

Jego zdaniem nie ma obaw o stosowanie metody naukowej: - AI nie zmieni metody naukowej. Prof. Sankowski zwrócił jednak uwagę, że w podejściu naukowym ważne są tzw. wyniki negatywne. W nauce bowiem liczą się również dane z tych eksperymentów, które się nie udały lub nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i nie potwierdziły istnienia spodziewanych powiązań między zjawiskami.

- Aby trenować AI, potrzebujemy wyników negatywnych - podkreślił.

"Zmiana w badaniach interdyscyplinarnych już nadchodzi"

Matias dodał, że AI przyspiesza choćby pracę nad publikacjami naukowymi - naukowiec może przekazać swoją roboczą wersję publikacji do recenzji narzędziu AI i otrzymać szczegółową informację zwrotną oraz wskazówki, jak poprawić swoją publikację, jeszcze zanim wyśle ją do wydawnictwa i doczeka się recenzji od eksperta.

Obaj rozmówcy zgodzili się, że AI rozwinie badania interdyscyplinarne i pomoże tworzyć powiązania pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy. Jak ocenili, AI pozwoli wykorzystywać wiedzę i techniki wypracowane w jednej dziedzinie i zastosować je w zupełnie innych obszarach wiedzy. - Zmiana w badaniach interdyscyplinarnych już nadchodzi - uznał prof. Sankowski. Zdaniem szefa IDEAS dzięki AI małe zespoły badawcze, z krajów takich jak Polska, będą miały większe szanse znaleźć dla siebie niszę i wypracować wyspecjalizowane zastosowania, zwłaszcza w badaniach interdyscyplinarnych. Yossi Matias zwrócił uwagę, że w związku z nowymi możliwościami, jakie daje AI naukowcom, potrzebnych będzie wręcz coraz więcej naukowców.

OGLĄDAJ: TVN24 HD