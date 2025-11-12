Logo TVN24
"Magiczny cykl" przyspiesza. "Potrzebujemy wyników negatywnych"

shutterstock_2587084561
Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn
Źródło: TVN24
Sztuczna inteligencja (AI) w bezprecedensowy sposób przyspiesza rozwój nauki, dzięki czemu mamy teraz złote czasy badań naukowych - uważa wiceprezes Google Yossi Matias. Z kolei profesor Piotr Sankowski pozytywnie ocenia nowe szanse, jakie stają przed nauką dzięki AI.

Podczas konferencji Research@ w Warszawie wiceszef firmy Google i szef Google Research Yossi Matias ocenił, że dzięki upowszechnieniu się sztucznej inteligencji "magiczny cykl badań" przyspiesza w bezprecedensowy sposób.

"Magiczny cykl"

Wyjaśnił, że ów "magiczny cykl" polega na identyfikowaniu realnych problemów, rozwiązywaniu ich dzięki badaniom naukowym, a następnie wdrażaniu tych rozwiązań w rzeczywistości. Zastosowania te z kolei dostarczają danych zwrotnych, które pozwalają na zadawanie nowych pytań badawczych i weryfikację hipotez. Zdaniem Matiasa możliwość stosowania AI w badaniach naukowych sprawia, że taki cykl iteracji (powtarzania procesu, ale przy wykorzystaniu nowej wiedzy) następuje bezprecedensowo szybko. Matias ocenił, że czasami możemy zająć się problemem, dokonać przełomu i faktycznie zastosować go w ciągu miesięcy, a następnie iterować.

"Potrzebujemy wyników negatywnych"

Z tą tezą zgodził się podczas dyskusji na konferencji Research@ dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS prof. Piotr Sankowski. Ocenił on, że przyspieszanie odkryć naukowych przez AI to pozytywne zjawisko. - Zmiana ta szybko nadchodzi - stwierdził.

Jego zdaniem nie ma obaw o stosowanie metody naukowej: - AI nie zmieni metody naukowej. Prof. Sankowski zwrócił jednak uwagę, że w podejściu naukowym ważne są tzw. wyniki negatywne. W nauce bowiem liczą się również dane z tych eksperymentów, które się nie udały lub nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i nie potwierdziły istnienia spodziewanych powiązań między zjawiskami.

- Aby trenować AI, potrzebujemy wyników negatywnych - podkreślił.

shutterstock_2400636179
Nie czytają emocji, nie rozumieją kontekstu, halucynują. I nie znają numerów alarmowych.
Svitlana Kucherenko
Samotność
Towarzysz AI ma zarabiać. To przyjaźń z wyrachowania
Joanna Kostyła
shutterstock_2417760359
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Maja Piotrowska

"Zmiana w badaniach interdyscyplinarnych już nadchodzi"

Matias dodał, że AI przyspiesza choćby pracę nad publikacjami naukowymi - naukowiec może przekazać swoją roboczą wersję publikacji do recenzji narzędziu AI i otrzymać szczegółową informację zwrotną oraz wskazówki, jak poprawić swoją publikację, jeszcze zanim wyśle ją do wydawnictwa i doczeka się recenzji od eksperta.

Obaj rozmówcy zgodzili się, że AI rozwinie badania interdyscyplinarne i pomoże tworzyć powiązania pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy. Jak ocenili, AI pozwoli wykorzystywać wiedzę i techniki wypracowane w jednej dziedzinie i zastosować je w zupełnie innych obszarach wiedzy. - Zmiana w badaniach interdyscyplinarnych już nadchodzi - uznał prof. Sankowski. Zdaniem szefa IDEAS dzięki AI małe zespoły badawcze, z krajów takich jak Polska, będą miały większe szanse znaleźć dla siebie niszę i wypracować wyspecjalizowane zastosowania, zwłaszcza w badaniach interdyscyplinarnych. Yossi Matias zwrócił uwagę, że w związku z nowymi możliwościami, jakie daje AI naukowcom, potrzebnych będzie wręcz coraz więcej naukowców.

Autorka/Autor: fig/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Suwatchai Wongaong/Shutterstock

TAGI:
GoogleSztuczna inteligencjaNaukaAI
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica