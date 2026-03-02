Logo TVN24
Rynki

Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu

Ropa naftowa
Atak na Iran. Zmiany na rynkach surowców
Źródło: TVN24
Jeżeli sytuacja będzie trwała dłużej niż kilka tygodni, będziemy mieli do czynienia z wyższymi cenami - powiedział zarządzający Polaris FIZ, ekspert rynku paliw Dawid Czopek. Wzrosty na rynkach surowców są efektem ataku USA i Izraela na Iran oraz wstrzymania ruchu w cieśninie Ormuz.

Wzrosty na rynkach ropy naftowej wynosiły w poniedziałek rano ok. 10 proc., a gazu ziemnego na rynkach europejskich nawet 25 proc. - powiedział ekspert w programie TVN24 "Wstajesz i wiesz".

Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak
Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak

Ze świata

Trump zaskoczył rynek

Zdaniem Dawida Czopka to czas trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie może okazać się najważniejszy w kwestii wpływu na rynki surowców.

- To są ceny, które dzisiaj myślę, że dyskontują kilkunastodniowy, może (trwający - red.) do miesiąca konflikt. I mniej więcej te poziomy były przewidywane w przypadku takiej długości trwania konfliktu. Natomiast absolutnie nie są to ceny, które utrzymają się w momencie, kiedy mielibyśmy do czynienia z przeciągającym się konfliktem ponad te cztery, pięć tygodni, o których w tym momencie mówi prezydent Trump - ocenił ekspert.

- Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc - jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran - zajmie to cztery tygodnie lub mniej - stwierdził w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail" Prezydent USA Donald Trump.

Zdaniem Dawida Czopka to oświadczenie "zaskoczyło rynek".

- Rynek miał nadzieję na konflikt w stylu wenezuelskim, czyli szybkie uderzenie w sobotę, sytuacja w sobotę wieczorem już się wyjaśnia, jakieś ewentualnie negocjacje w niedzielę, w poniedziałek rano już wszystko wiemy. Taka sytuacja nie miała miejsca, stąd tak duży ruch na rynkach - powiedział ekspert rynku paliw.

Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz

Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz

Złoty traci po atakach na Iran

Złoty traci po atakach na Iran

Atak USA i Izraela na Iran

Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneiego, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego.

Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej.

W niedzielnym orędziu prezydent USA oświadczył, że amerykańskie siły będą kontynuować operację do osiągnięcia wszystkich celów. Przyznał, że może się to wiązać z kolejnymi ofiarami wśród żołnierzy. Wcześniej armia USA poinformowała, że w operacji zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych.

Trump powiedział, że siły USA zatopiły dziewięć irańskich okrętów, a od początku operacji zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu. Przekazał też, że nowe władze tego kraju chcą rozmawiać z USA, a on zgodził się na to. Nie ujawnił, kiedy miałoby dojść do takich rozmów.

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)
Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

IranSurowceUSARopa naftowaGaz ziemny
