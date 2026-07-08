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Duża zmiana na rynku ropy

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ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Iranistka o tym, kto pojawił się na uroczystościach pogrzebowych Chameneiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W środę, 8 lipca, ceny ropy naftowej wyraźnie rosną po doniesieniach o wymianie ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w rejonie cieśniny Ormuz. Analitycy podkreślają, że kolejne incydenty zbrojne mogą się powtarzać.

W środę notowania ropy ok. godz. 9.30 wynosiły:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 72 dolary - wyżej o około 3 procent;
  • Brent na ICE na wrzesień była wyceniana po około 76 dolarów za baryłkę - wyżej o około 3 procent.

Wymiana ognia między USA a Iranem

W poniedziałek portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia.

Były to pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni.

USA nie pozostały dłużne - amerykańskie siły przeprowadziły nocą z wtorku na środę nową rundę uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów przy użyciu precyzyjnej amunicji. Poinformowało o tym Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Podkreślono, że była to odpowiedź na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz.

Amerykańskie siły uderzyły w irańskie systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli, przybrzeżne stacje radarowe, zdolności w zakresie pocisków przeciwokrętowych, a także w ponad 60 małych łodzi należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znajdujących się w cieśninie i w jej pobliżu.

Celem tych działań było ograniczenie zdolności Iranu do dalszego atakowania międzynarodowego handlu morskiego prowadzonego przez Ormuz.

Ryzyko dla żeglugi w cieśninie Ormuz

CENTCOM zaznaczył, że Iran w ostatnim czasie zaatakował trzy statki handlowe przepływające przez cieśninę. Iran oficjalnie nie przyznał się do winy, lecz wcześniej irańskie władze wielokrotnie groziły statkom, które przepływały przez Ormuz korytarzem innym, niż wyznaczony przez roszczący sobie prawa do kontroli ruchu Teheran. Wszystkie zaatakowane statki płynęły trasą południową wzdłuż wybrzeża Omanu, szlakiem zabezpieczonym przez Stany Zjednoczone.

Amerykańskie ataki na Iran były od czterech do pięciu razy większe pod względem skali i siły rażenia od poprzednich uderzeń, przeprowadzonych po zawarciu wstępnego porozumienia przez USA i Iran.

Iran ostrzegł z kolei w środę nad ranem, że jego odpowiedź na amerykańskie uderzenia będzie "miażdżąca".

Dowództwo podkreśliło, że Teheran "pod żadnym pozorem nie pozwoli na ingerencję" w zarządzanie cieśniną Ormuz. Dodano również, że jedynym bezpiecznym szlakiem dla statków przepływających przez Ormuz są trasy wyznaczone przez Iran.

Według przedstawiciela władz USA Iran wystrzelił w nocy drony w kierunku Bahrajnu.

Ataki w Zatoce Perskiej stanowią ciągłe ryzyko dla żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz, nawet gdy siły wojskowe chronią statki korzystające ze szlaku wodnego w pobliżu wybrzeża Omanu.

Rozmowy zostały zawieszone

We wtorek amerykański resort finansów cofnął wydaną wcześniej licencję zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Pozwolił jednocześnie na dalsze kupowanie irańskiego surowca do 17 lipca, o ile środki będą wpłacane na kontrolowane przez USA konto.

Na razie rozmowy pomiędzy USA a Iranem są zawieszone, gdy Teheran rozpoczął uroczystości pogrzebowe zmarłego Najwyższego Przywódcy Ali Chamenei'ego, który zginął pierwszego dnia wojny - pod koniec lutego.

Władze Kataru poinformowały, że spotkanie przedstawicieli USA i Iranu rozpocznie się tak szybko, jak to możliwe - po uroczystościach pogrzebowych.

Chamanei zostanie pochowany w swoim rodzinnym mieście Meszchedzie 9 lipca.

Działania dyplomatyczne wciąż trwają

Analitycy przypominają, że ceny ropy naftowej Brent osiągnęły szczyt powyżej 126 dolarów za baryłkę pod koniec kwietnia - dwa miesiące po rozpoczęciu wojny USA i Izraela z Iranem.

W lipcu ceny benchmarku powróciły do poziomów sprzed konfliktu na Bliskim Wschodzie dzięki oznakom ożywienia podaży ropy z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz.

Analitycy wskazują, że po ostatnim weekendzie i kolejnej rundzie uderzeń "tit-for-tat" na linii USA-Iran sytuacja na Bliskim Wschodzie znów wydaje się wyglądać "znajomo".

"To już taki rytuał" - takie potyczki stron mogą się powtarzać, ponieważ zarówno USA, jak i Iran dążą do wykorzystania ataków, aby wpłynąć na negocjacje i przyszłość transportu przez cieśninę Ormuz, ale żadna ze stron nie chce jednak powrotu do wojny na pełną skalę - oceniają.

- Działania dyplomatyczne na razie trwają, ale to nie oznacza, że drobne potyczki - prawdopodobnie w weekendy, gdy rynki są zamknięte - są już za nami - wskazała Becca Wasser, analityczka Bloomberg Economics.

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Źródło: PAP
Tagi:
Ropa naftowaIranUSA
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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