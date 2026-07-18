Rynki Odszedł współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych

Włodzimierz Magiera Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Włodzimierz Magiera, jeden z współzałożycieli Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zmarł 5 lipca w wieku 79 lat.

Z wykształcenia był informatykiem i należał do grona osób, które uczestniczyły w tworzeniu polskiego rynku kapitałowego po przemianach ustrojowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W 2000 roku Włodzimierz Magiera został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas uroczystości przekazania nowego budynku Giełdy Papierów Wartościowych.

- Okazało się iż Polacy wykazali nadzwyczajną pojętność jeśli chodzi o warunki rynkowe, zasady rynku i kapitału. To jest jedna z przewag, które po 10 latach różnią Polskę od innych państw przeżywających okres transformacji - mówił wówczas prezydent Kwaśniewski.