Złoty zyskuje po informacji o zawieszeniu broni w wojnie z Iranem

USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Relacja Marcina Wrony z Waszyngtonu
Złoty w środę rano umocnił się wobec głównych walut. Inwestorzy zareagowali na informację o ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa zgody na dwutygodniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem.

Złoty w środę rano zyskał na wartości w stosunku do dolara, jak i do euro. Dolar potaniał o przeszło 1 procent i kosztował nieco ponad 3,64 zł, a euro staniało o prawie 0,4 procent i kosztowało nieco ponad 4,25 zł.

Zawieszenie broni pomiędzy USA i Iranem

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Ocenił też, że negocjacje pokojowe z Iranem osiągnęły duży postęp.

Jak dodał, USA otrzymało 10-punktową propozycję od Iranu. "Uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji" - ocenił.

Trump ogłosił zawieszenie broni

Trump ogłosił zawieszenie broni

Gwałtowna reakcja rynku po ogłoszeniu Trumpa

Gwałtowna reakcja rynku po ogłoszeniu Trumpa

Iran zapowiedział, że zgodzi się na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
