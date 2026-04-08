Złoty zyskuje po informacji o zawieszeniu broni w wojnie z Iranem

USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Relacja Marcina Wrony z Waszyngtonu

Złoty w środę rano zyskał na wartości w stosunku do dolara, jak i do euro. Dolar potaniał o przeszło 1 procent i kosztował nieco ponad 3,64 zł, a euro staniało o prawie 0,4 procent i kosztowało nieco ponad 4,25 zł.

Zawieszenie broni pomiędzy USA i Iranem

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Ocenił też, że negocjacje pokojowe z Iranem osiągnęły duży postęp.

Jak dodał, USA otrzymało 10-punktową propozycję od Iranu. "Uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji" - ocenił.

Iran zapowiedział, że zgodzi się na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

