Złoty gwałtownie zyskał na wartości. Dwa powody

Szansa na odblokowanie środków unijnych

- Po wyborach nastąpiło wyraźne umocnienie złotego, spadek kursu euro sięgał 10-12 groszy. To jest spore umocnienie, doszliśmy do 4,4-4,41 złotego za euro - wskazał w rozmowie z PAP strateg rynków finansowych w PKO BP Mirosław Budzicki.

W jego ocenie to był powód, dla którego złoty oraz polskie aktywa zachowywały się na początku tygodnia lepiej niż najważniejsze rynki światowe. Jednak już w piątek 20 października przed południem, czyli prawie tydzień po wyborach, złoty stracił do euro ok. 0,3 proc., które było wyceniane na ponad 4,46 zł.

W centrum zainteresowania także bank centralny i stopy procentowe

Zdaniem Mirosława Budzickiego na kurs złotego wpłynął także inny czynnik. - Po wyborach rynek zaczął się zastanawiać, czy w obecnej sytuacji bank centralny będzie luzował politykę pieniężną w takim tempie, jak tego się spodziewano przed wyborami. I inwestorzy doszli do wniosku, że NBP będzie teraz wolniej obniżał stopy, co widać też w wycenach instrumentów finansowych. O ile przed wyborami spodziewano się, że stopa referencyjna NBP spadnie do docelowego poziomu ok. 4 procent w drugiej połowie przyszłego roku, to obecnie rynek spodziewa się, że nastąpi to w pierwszej połowie 2025 roku - dodał.