Rynki

Złoto w górę. Platyna i srebro z nowymi rekordami

złoto
Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki
Źródło: Reuters/TVN24
Złoto po raz pierwszy w historii przekroczyło poziom 4900 dolarów za uncję. Wzrosty napędzają napięcia geopolityczne, słabszy dolar oraz oczekiwania na obniżki stóp procentowych w USA. Rekordowe poziomy osiągnęły także ceny srebra i platyny.

W czwartek cena spot (aktualna, rynkowa cena surowca) złota wzrosła do rekordowego poziomu 4917,65 dolara za uncję. Kontrakty terminowe na złoto w USA z dostawą w lutym zakończyły sesję wzrostem o 1,6 proc. do 4913,4 dolara za uncję.

Jednocześnie indeks dolara amerykańskiego spadł o 0,4 proc., co zwiększyło atrakcyjność wycenianych w dolarze kruszców dla zagranicznych inwestorów.

- Napięcia geopolityczne, generalnie słaby dolar oraz oczekiwania na luzowanie polityki Fed w tym roku to czynniki będące integralną częścią makroekonomicznego trendu "dedolaryzacji" i nadal wpływające na popyt na złoto - powiedział Peter Grant, wiceprezes i główny strateg ds. metali w Zaner Metals.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
forum-0426687457
Polska w "elitarnej dziesiątce"
Z kraju
Trump ogłosił projekt tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła" z pociskami umieszczonymi w kosmosie
Jej elementy Trump chce umieścić na Grenlandii. Czym ma być Złota Kopuła?
TVN24

Polityka i dane makroekonomiczne

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zapewnił Stanom Zjednoczonym całkowity i trwały dostęp do Grenlandii w ramach porozumienia z NATO. Szef sojuszu stwierdził, że państwa członkowskie muszą zwiększyć swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo Arktyki, aby przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Rosji i Chin.

Trump o gospodarce: "Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"
Dowiedz się więcej:

Trump o gospodarce: "Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"

Ze świata

Szczegóły ewentualnego porozumienia pozostają jednak niejasne, a Dania podkreśliła, że jej suwerenność nad wyspą nie podlega dyskusji.

Z kolei najnowszy raport dotyczący amerykańskiego wskaźnika wydatków konsumpcyjnych PCE pokazał wzrost wydatków konsumentów w listopadzie i październiku, co wskazuje na trzeci z rzędu kwartał silnego wzrostu gospodarczego.

Rynki oczekują, że amerykański bank centralny w drugiej połowie roku wprowadzi dwie obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, co zwiększa atrakcyjność nieoprocentowanego złota.

- Krótkoterminowe cofnięcia będą postrzegane jako okazje do zakupów. Widzimy poziom 5000 dolarów za uncję w zasięgu, a powyżej niego realnie wygląda projekcja Fibonacciego na poziomie 5187,79 dolara za uncję - dodał Grant.

Srebro i platyna także biją rekordy

Cena spot srebra wzrosła do rekordowych 96,58 dolara za uncję.

- Srebro ma znacznie bardziej przekonującą narrację fundamentalną niż złoto. Może nie jest aktywem rezerwowym w takim sensie jak złoto, ale nadal korzysta z przepływów bezpiecznej przystani oraz słabości dolara - powiedział Nikos Tzabouras, starszy analityk rynku w Tradu.

Platyna podrożała o 4,6 procent do rekordowego poziomu 2601,03 dolara za uncję. Pallad zyskał 3,3 procent, osiągając cenę 1900,59 dolara za uncję.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Złoto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica