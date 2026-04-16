Kurczą się zapasy gazu w Europie
W Polsce w magazynach gazu jest 16,00 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 44,1 proc. wobec sezonowej średniej pięcioletniej wynoszącej 48,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.
W innych europejskich krajach magazyny gazu są obecnie zapełnione:
- w Niemczech w 23,1 proc.,
- we Francji w 26,1 proc.
- we Włoszech w 44,8 proc.,
- w Austrii 35,9 proc.,
- w Hiszpanii 62,5 proc.
- w Holandii w 6,44 proc.
- na Węgrzech w 33,3 proc.,
- w Czechach w 28,6 proc.
Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 29,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 43 proc.
Zawirowania na rynku gazu
Ceny ropy i gazu gwałtownie wzrosły od czasu rozpoczęcia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran 28 lutego. W ramach odwetu Teheran odpowiedział atakami na cele w krajach regionu oraz zablokował ruch statków przez cieśninę Ormuz, kluczową dla transportu ropy naftowej i gazu ziemnego z krajów Zatoki Perskiej.
W czwartek ceny gazu w Europie powiększają spadki z poprzedniej sesji. Inwestorzy są optymistami co do możliwego wznowienia rozmów pokojowych pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.
Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 41,30 euro za MWh, niżej o 0,6 proc. W środę kontrakty te zniżkowały o ponad 4 proc.
USA i Iran rozważają przedłużenie zawieszenia broni o kolejne dwa tygodnie, aby dać sobie więcej czasu na wynegocjowanie porozumienia pokojowego - podają anonimowe źródła zbliżone do sprawy.
