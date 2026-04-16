Rynki Kurczą się zapasy gazu w Europie Oprac. Paulina Karpińska |

W Polsce w magazynach gazu jest 16,00 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 44,1 proc. wobec sezonowej średniej pięcioletniej wynoszącej 48,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

W innych europejskich krajach magazyny gazu są obecnie zapełnione:

w Niemczech w 23,1 proc.,

we Francji w 26,1 proc.

we Włoszech w 44,8 proc.,

w Austrii 35,9 proc.,

w Hiszpanii 62,5 proc.

w Holandii w 6,44 proc.

na Węgrzech w 33,3 proc.,

w Czechach w 28,6 proc.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 29,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 43 proc.

Zużycie gazu ziemnego na świecie Źródło: PAP/ Adam Ziemienowicz

Zawirowania na rynku gazu

Ceny ropy i gazu gwałtownie wzrosły od czasu rozpoczęcia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran 28 lutego. W ramach odwetu Teheran odpowiedział atakami na cele w krajach regionu oraz zablokował ruch statków przez cieśninę Ormuz, kluczową dla transportu ropy naftowej i gazu ziemnego z krajów Zatoki Perskiej.

W czwartek ceny gazu w Europie powiększają spadki z poprzedniej sesji. Inwestorzy są optymistami co do możliwego wznowienia rozmów pokojowych pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 41,30 euro za MWh, niżej o 0,6 proc. W środę kontrakty te zniżkowały o ponad 4 proc.

USA i Iran rozważają przedłużenie zawieszenia broni o kolejne dwa tygodnie, aby dać sobie więcej czasu na wynegocjowanie porozumienia pokojowego - podają anonimowe źródła zbliżone do sprawy.

