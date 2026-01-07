Rynki reagują na słowa Trumpa. "Pesymistyczne perspektywy"

Jak USA będzie rządziło Wenezuelą? Donald Trump o szczegółach Źródło: TVN24

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 56,36 USD, niżej o 1,35 proc.

Brent na ICE na III jest wyceniana po 60,12 USD za baryłkę, w dół o 0,96 proc.

USA dostaną do 50 mln baryłek ropy

Ropa jest wyprzedawana na rynkach po tym, jak Waszyngton podjął działania mające na celu zwiększenie kontroli nad przemysłem naftowym w Wenezueli.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek, że władze Wenezueli przekażą USA 30-50 mln baryłek "objętej sankcjami ropy naftowej". Zapowiedział też, że to w jego gestii będzie wykorzystanie zysków ze sprzedaży surowca.

"Z przyjemnością informuję, że Tymczasowe Władze Wenezueli przekażą Stanom Zjednoczonym od 30 do 50 MILIONÓW baryłek wysokiej jakości, objętej sankcjami ropy naftowej" – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

"Ropa ta zostanie sprzedana po cenie rynkowej, a ja, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, będę sprawował kontrolę nad tymi pieniędzmi, aby zapewnić ich wykorzystanie z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i Stanów Zjednoczonych" – dodał.

Żądania USA wobec Wenezueli

Amerykański prezydent poinformował, że polecił ministrowi energii natychmiastową realizację tego planu i transport ropy statkami bezpośrednio do portów w USA.

Wenezuelskie władze dotąd nie skomentowały słów Donalda Trumpa.

Ilość ropy, o której mówi Donald Trump, może odpowiadać jej dwumiesięcznemu wydobyciu, a wartość rynkowa surowca to ok. 1,8-3 mld USD.

USA żądają też od władz w Caracas ograniczenia więzi z Chinami, Rosją, Iranem i Kubą - podaje ABC, a takie działania - zdaniem analityków - oznaczałyby całkowitą reorganizację polityczną kraju.

"Perspektywy dla cen pesymistyczne"

Ropa tymczasem tanieje od początku nowego roku po tym, jak zaliczyła w 2025 r. najsilniejszy roczny spadek notowań od 2020 r.

Oprócz obaw inwestorów o globalną nadpodaż ropy w wyniku wzrostu jej podaży, rynki nadal "przeżywają" też skutki odsunięcia od władzy wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro przez siły amerykańskie i zastanawiają się, co to może oznaczać dla eksportu ropy naftowej i krajowego przemysłu energetycznego w Wenezueli.

"Ogólnie rzecz biorąc, fundamentalne perspektywy dla cen ropy pozostają pesymistyczne, co sugeruje, że jest potencjał do dalszych spadków notowań tego surowca" - ocenił Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.

Najgorsza passa od lat

Wenezuela była niegdyś potęgą w produkcji ropy naftowej, ale - jak wskazują analitycy - w ciągu ostatnich 20 lat wydobycie surowca gwałtownie spadło i obecnie stanowi 1 proc. światowych dostaw.

Morgan Stanley szacuje, że w I kw. cena ropy Brent wyniesie średnio 57,50 USD za baryłkę, w II kw. 55 USD/b, a w III kw. 57,50 USD/b. Wcześniej MS prognozował na te okresy cenę Brent na poziomie 60 USD/b.

Ropa Brent straciła w 2025 r. 18 proc. Ostatnio za baryłkę Brent płacono poniżej 55 USD w 2021 r.

