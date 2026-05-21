Rynki Nvidia z rekordowym zyskiem. AI napędza wyniki giganta

Jensen Huang z Nvidii na CES Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Nvidia poinformowała, że w ostatnim kwartale osiągnęła 58,3 mld dolarów zysku. To wzrost o 211 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej i wynik wyższy od prognoz analityków. Dla porównania, jeszcze trzy lata temu kwartalny zysk firmy wynosił około 2 mld dolarów.

Przychody spółki wzrosły o 85 proc. rok do roku i sięgnęły 81,6 mld dolarów. Także ten wynik okazał się lepszy od oczekiwań rynku.

AI napędza wyniki Nvidii

Nvidia korzysta na ogromnym popycie na układy wykorzystywane do rozwoju sztucznej inteligencji. Chipy firmy są kluczowym elementem centrów danych budowanych przez największe firmy technologiczne, takie jak Google, Amazon, Meta czy Microsoft.

Spółka szacuje, że wydatki na infrastrukturę AI wzrosną z około 1 bln dolarów obecnie do nawet 3-4 bln dolarów w 2030 roku.

Największym wyzwaniem dla Nvidii pozostaje dziś zaspokojenie popytu ze strony klientów z branży technologicznej. Firma zanotowała drugi kwartał z rzędu, w którym jej zysk się podwoił.

"Popyt stał się paraboliczny"

Szef Nvidii Jensen Huang przekonywał podczas rozmowy z analitykami Wall Street, że rozwój centrów danych przyspiesza, ponieważ sztuczna inteligencja "może już wykonywać produktywną i wartościową pracę".

- Popyt stał się paraboliczny - powiedział Huang.

- Przygotowywaliśmy się na ten moment wcześniej, aby gdy pojawi się agentowa AI, Nvidia była gotowa. I ten moment właśnie nadszedł - dodał.

Ponad dekadę temu Huang postawił na rozwój chipów i oprogramowania dla sztucznej inteligencji, choć firma była wtedy kojarzona głównie z układami do gier wideo. Strategia ta pozwoliła Nvidii zdobyć ponad 90 proc. rynku najbardziej zaawansowanych półprzewodników wykorzystywanych w projektach AI.

Centra danych odpowiadają za większość biznesu

Największym źródłem przychodów firmy pozostaje segment centrów danych. Nvidia podała, że wpływy z tego obszaru wzrosły o 92 proc. rok do roku, do 75 mld dolarów. To niemal całość kwartalnej sprzedaży spółki.

Firma uspokoiła także inwestorów prognozami na kolejne miesiące. Nvidia oczekuje, że sprzedaż w obecnym kwartale wzrośnie niemal dwukrotnie względem ubiegłego roku i osiągnie 91 mld dolarów. Wall Street spodziewało się około 86 mld dolarów.

