Rynki

Apple zaskakuje wynikami

Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone'a 17 (wideo archiwalne)
Apple ogłosił wyniki za drugi kwartał roku obrotowego, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków, głównie dzięki solidnemu wzrostowi w segmencie usług. Sprzedaż iPhone’ów po raz drugi w ciągu ostatnich trzech kwartałów była niższa od prognoz. Była to jedyna istotna pozycja, która nie spełniła rynkowych oczekiwań w opublikowanym w czwartek raporcie.

Zysk Apple na akcję wyniósł 2,01 USD w porównaniu do 1,95 USD oczekiwanych przez analityków. Natomiast przychody koncernu wzrosły o 17 proc. do 111,18 mld USD w porównaniu do 109,66 mld USD konsensusu.

Blady strach padł na banki. Oto powód

Tech

Oczy skierowane na nowego prezesa

Sprzedaż iPhone’ów wzrosła w tym kwartale o 22 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Chociaż sprzedaż urządzeń jest zawsze kluczowa dla wyników Apple, Wall Street skupia się przede wszystkim na tym, czego można oczekiwać od nowego prezesa, Johna Ternusa. Apple ogłosiło 20 kwietnia, że Ternus zastępuje Cooka, który obejmie stanowisko prezesa wykonawczego 1 września. Ternus to wieloletni dyrektor Apple, który zajmował się sprzętem.

John Ternus
John Ternus
Jak pisze CNBC, jedną z pierwszych rzeczy, które Ternus musi ustalić, jest kierunek rozwoju sztucznej inteligencji Apple. Na początku kwartału Apple ogłosiło współpracę z Google, aby wykorzystać model Gemini AI do zasilania swojego produktu Siri. 

Trzęsienie ziemi w gigancie. "Świat już patrzy mu na ręce"

Tech

Wyniki Appla za II kwartał 2026

Przychody z wybranych produktów Appla:

  • Przychody z iPhone’a: 56,99 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 57,21 mld USD.
  • Przychody z komputerów Mac: 8,4 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 8,02 mld USD.
  • Przychody z iPada: 6,91 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 6,66 mld USD.
  • Przychody z urządzeń przenośnych, sprzętu domowego i akcesoriów: 7,9 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 7,7 mld USD.
  • Przychody z usług: 30,98 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 30,39 mld USD.

Marża brutto Apple na koniec kwartału sięgnęła 49,3 proc. w porównaniu do 48,4 proc. prognozowanych przez analityków.

Giełdy w USA ostro w górę. Tak dobrego kwietnia nie było od ponad pięciu lat

Akcje Apple w dół

Po publikacji wyników kwartalnych akcje Apple w handlu pozasesyjnym tracą 0,43 proc.

Zarząd Apple zatwierdził dodatkowy skup akcji o wartości 100 mld USD i ogłosił wypłatę dywidendy pieniężnej w wysokości 27 centów za akcję, co stanowi wzrost o 4 proc.

W marcu Apple ogłosiło szereg nowych produktów, w tym iPhone’a 17e, odświeżonego iPada Air z procesorem M4 w rozmiarach 11 i 13 cali. Największą niespodzianką był MacBook Neo, niedrogi laptop w cenie 599 dolarów, skierowany do studentów i osób dbających o budżet.

AppleiPhone
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
