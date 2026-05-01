Apple zaskakuje wynikami Oprac. Paulina Karpińska |

Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone'a 17 (wideo archiwalne)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zysk Apple na akcję wyniósł 2,01 USD w porównaniu do 1,95 USD oczekiwanych przez analityków. Natomiast przychody koncernu wzrosły o 17 proc. do 111,18 mld USD w porównaniu do 109,66 mld USD konsensusu.

Oczy skierowane na nowego prezesa

Sprzedaż iPhone’ów wzrosła w tym kwartale o 22 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Chociaż sprzedaż urządzeń jest zawsze kluczowa dla wyników Apple, Wall Street skupia się przede wszystkim na tym, czego można oczekiwać od nowego prezesa, Johna Ternusa. Apple ogłosiło 20 kwietnia, że Ternus zastępuje Cooka, który obejmie stanowisko prezesa wykonawczego 1 września. Ternus to wieloletni dyrektor Apple, który zajmował się sprzętem.

John Ternus Źródło: SARAH YENESEL/PAP

Jak pisze CNBC, jedną z pierwszych rzeczy, które Ternus musi ustalić, jest kierunek rozwoju sztucznej inteligencji Apple. Na początku kwartału Apple ogłosiło współpracę z Google, aby wykorzystać model Gemini AI do zasilania swojego produktu Siri.

Wyniki Appla za II kwartał 2026

Przychody z wybranych produktów Appla:

Przychody z iPhone’a: 56,99 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 57,21 mld USD.

Przychody z komputerów Mac: 8,4 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 8,02 mld USD.

Przychody z iPada: 6,91 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 6,66 mld USD.

Przychody z urządzeń przenośnych, sprzętu domowego i akcesoriów: 7,9 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 7,7 mld USD.

Przychody z usług: 30,98 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 30,39 mld USD.

Marża brutto Apple na koniec kwartału sięgnęła 49,3 proc. w porównaniu do 48,4 proc. prognozowanych przez analityków.

Akcje Apple w dół

Po publikacji wyników kwartalnych akcje Apple w handlu pozasesyjnym tracą 0,43 proc.

Zarząd Apple zatwierdził dodatkowy skup akcji o wartości 100 mld USD i ogłosił wypłatę dywidendy pieniężnej w wysokości 27 centów za akcję, co stanowi wzrost o 4 proc.

W marcu Apple ogłosiło szereg nowych produktów, w tym iPhone’a 17e, odświeżonego iPada Air z procesorem M4 w rozmiarach 11 i 13 cali. Największą niespodzianką był MacBook Neo, niedrogi laptop w cenie 599 dolarów, skierowany do studentów i osób dbających o budżet.

OGLĄDAJ: TVN24