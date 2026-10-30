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Wybory w USA już wkrótce. Jak wpłyną na polską walutę

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Donald Trump na wiecu
Donald Trump szaleje na kampanijnym szlaku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CRAIG LASSIG
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Wybory "połówkowe" do amerykańskiego Kongresu, które odbędą się 3 listopada, nie powinny być kluczowe dla złotego i polskich obligacji - uważają analitycy PKO Banku Polskiego. Eksperci wskazali jednak zagrożenia związane z geopolityczną eskalacją dla polskich aktywów.

Eksperci PKO BP przypomnieli, że Amerykanie 3 listopada wybiorą 35 spośród 100 senatorów oraz wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów. Wyjaśnili, że dwuizbowy Kongres sprawuje federalną władzę ustawodawczą - Izba Reprezentantów oraz Senat zwykłą większością głosów przyjmują ustawy, które następnie zostają przedstawione prezydentowi. Kongres ma również prawo odrzucenia weta prezydenta większością 2/3 głosów w obu izbach.

Kompetencje Kongresu

Jednocześnie Kongres przyznaje środki finansowe federalnym agencjom oraz resortom. Każda z izb może zablokować ustawę przyznającą środki. Jej wejście w życie wymaga przyjęcia przez obie izby i co do zasady akceptacji prezydenta, chyba że Kongres odrzuci jego weto. Brak terminowego zapewnienia finansowania może skutkować zawieszeniem części działalności administracji federalnej (ang. government shutdown).

Siedziba Kongresu znajduje się w Kapitolu w Waszyngtonie
Siedziba Kongresu znajduje się w Kapitolu w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Graeme Sloan/EPA/PAP
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Do Kongresu należy również wypowiadanie wojen oraz finansowanie sił zbrojnych. Izba Reprezentantów ma także dwie wyłączne kompetencje: inicjowanie procesu legislacyjnego w przypadku ustaw zwiększających dochody budżetowe oraz postawienie wysokiego urzędnika państwowego, w tym prezydenta, w stan oskarżenia w procedurze impeachmentu, zwykłą większością głosów.

Szansa na zmianę władzy w USA

"Wybory odbywają się w połowie 4-letniej kadencji prezydenta USA i są sprawdzianem poparcia dla jego rządów. Wyniki wyborów do Senatu w wielu stanach oraz do Izby Reprezentantów w większości okręgów można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć jeszcze przed otwarciem lokali wyborczych" - uważają przedstawiciele PKO BP.

Zwrócili uwagę, że zarówno modele symulacyjne oparte na sondażach poparcia, jak i wyceny z rynków predykcyjnych wskazują na wysokie prawdopodobieństwo zmiany władzy w Kongresie. "Szanse na zwycięstwo demokratów w Izbie Reprezentantów to ponad 90 proc., na uzyskanie przez nich większości w Senacie to ok. 60 proc." - przekazali analitycy banku.

Demokraci mają większe szanse na wygraną
Demokraci mają większe szanse na wygraną
Źródło zdjęcia: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/PAP

Jak dodali, nawet w przypadku uzyskania większości w obu izbach Kongresu, demokraci raczej nie będą mogli samodzielnie odrzucić weta prezydenta ani doprowadzić do usunięcia go w procedurze impeachmentu. Ich zdaniem kontrola Kongresu nad rządem federalnym byłaby jednak silniejsza i tym samym ryzyko tzw. shutdownu amerykańskiego rządu jako element presji na prezydenta byłoby wyższe.

Skutki wyborów dla Polski

"Kluczowa, także z perspektywy Polski, pozostaje wojna USA i Izraela z Iranem. Wypowiedzi amerykańskich władz i doniesienia medialne uprawdopodobniają wznowienie amerykańskich ataków na Iran wkrótce po wyborach, niezależnie od ich wyniku" - stwierdzili analitycy PKO BP.

Podkreślili, że są pozytywnie nastawieni do polskich aktywów finansowych, w tym waluty i papierów dłużnych. Wiążą to jednak przede wszystkim z korzystnymi perspektywami gospodarczymi oraz nadmiernymi - ich zdaniem - obawami inflacyjnymi i w konsekwencji przeszacowaną przez rynek ścieżką stóp procentowych NBP.

Kluczowa dla polskiej waluty jest wojna USA z Iranem
Kluczowa dla polskiej waluty jest wojna USA z Iranem
Źródło zdjęcia: Shutterstock

"Nie sądzimy, żeby amerykańskie wybory połówkowe były kluczowe dla złotego i polskich obligacji, z wyjątkiem materializacji scenariusza geopolitycznej eskalacji. Wówczas z powodu wzrostu globalnej awersji do ryzyka oraz presji inflacyjnej pod wpływem wyższych cen węglowodorów ucierpią zarówno papiery dłużne, jak i waluta. Natomiast wpływ powyborczej korekty polityki gospodarczej USA będzie dla polskich aktywów pośredni, wynikający ze zmian notowań dolara i rentowności amerykańskich obligacji" - uważają eksperci banku.

Dodali, że nie sądzą jednak, by wpływ ten był znaczący, jako że dla rynków finansowych istotniejsze są inne czynniki, które nie są bezpośrednio związane z ewentualnymi zmianami w amerykańskim Kongresie.

Źródło: PAP
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Tagi:
wybory połówkoweUSADonald TrumpWalutyObligacje, Oprocentowanie obligacji
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