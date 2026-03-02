Logo TVN24
Rynki

Ceny gazu poszybowały

shutterstock_2507781763
Atak na Iran. Zmiany na rynkach surowców
Źródło: TVN24
Ceny gazu w Europie podskoczyły niemal o połowę. Po ataku irańskiego drona Katar wstrzymał produkcję skroplonego gazu ziemnego (LNG) w największym obiekcie eksportowym na świecie.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) rosną o 47 procent do 46,59 euro za MWh.

Geny gazu w Europie

Europejskie kontrakty terminowe na gaz ziemny wzrosły najbardziej od prawie czterech lat po tym, jak QatarEnergy potwierdziło w poniedziałek wstrzymanie produkcji. Tankowce w dużej mierze przestały już przepływać przez Cieśninę Ormuz, kluczową arterię globalnego transportu paliw.

Obiekt Ras Laffan firmy QatarEnergy dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w LNG. Sytuacja ta grozi najpoważniejszym wstrząsem na rynkach gazu od czasu inwazji Rosji na Ukrainę cztery lata temu, która zakłóciła globalny handel energią.

Czytaj też: Oczy świata zwrócone w jedno miejsce

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1593906862
Mają wypłynąć na "bezpieczne wody". Armator wycofuje statki
Ze świata
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia
Ze świata

Ryzyko transportowe zwiększa ceny

Chociaż kraje azjatyckie kupują większość LNG transportowanego z Bliskiego Wschodu, jakiekolwiek zakłócenia zwiększyłyby konkurencję o alternatywne źródła dostaw, podnosząc ceny na całym świecie, w tym w Europie.

- To oznacza gwałtowne przyspieszenie skutków dla cen surowców energetycznych tej sytuacji. Zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw istnieje tu i teraz. Jego skala będzie zależeć od czasu trwania przerwy w dostawach, ale obecnie znajdujemy się w nowej sytuacji - powiedziała Simone Tagliapietra, analityczka Bruegel.

Ryzyko związane z transportem pogłębia zakłócenia. Cieśnina Ormuz to kluczowy szlak transportowy dla energii, którym transportuje się około jednej piątej światowego eksportu skroplonego gazu ziemnego.

Gwałtowne spowolnienie ruchu na tym szlaku wodnym stworzyło wąskie gardła, potencjalnie powodując zapełnienie zbiorników magazynowych QatarEnergy.

Aktualnie czytasz: Ceny gazu poszybowały

Możliwe skutki dla rynku

Bloomberg podał, że ponad połowa największych na świecie towarzystw ubezpieczeń morskich zaprzestanie udzielania ubezpieczenia od ryzyka wojny statkom wpływającym do Zatoki Perskiej od czwartku, co prawdopodobnie zniechęci do załadunku towarów w regionie.

Ponadto w sobotę Izrael nakazał tymczasowe zamknięcie niektórych instalacji do produkcji gazu, w tym największego złoża gazu Lewiatan. To skłoniło głównego importera - Egipt - do poszukiwania większej ilości ładunków LNG.

Według BloombergNEF zakłócenia w handlu gazem na Bliskim Wschodzie mogą ostatecznie zwiększyć popyt na LNG spot w Turcji, która importuje gaz rurociągiem z Iranu.

- Szok cenowy spowodowany utratą LNG z Bliskiego Wschodu może być podobny do tego z 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę. To może mieć tragiczne konsekwencje dla budżetów rządowych w Europie i Azji - powiedział Mike Fulwood, starszy pracownik naukowy w Oxford Institute for Energy Studies.

OGLĄDAJ: Odznaczenia dla amerykańskich żołnierzy. Uroczystość w Białym Domu
Donald Trump

Odznaczenia dla amerykańskich żołnierzy. Uroczystość w Białym Domu
WYDANIE SPECJALNE

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ceny gazuBliski Wschód
