Niespodzianka na polskiej giełdzie. Najlepszy miesiąc od blisko dwóch lat

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,83 proc. do 1536,28 pkt., a WIG zwyżkował o 1,79 proc. do 50 432,55 pkt. W górę poszły również indeksy reprezentujące małe i średnie spółki: sWIG80 o 1,6 proc. do 16 561,95 pkt., a mWIG40 o 2,05 proc. do 3824,04 pkt.