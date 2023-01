WIG20 coraz bliżej psychologicznej granicy. "Passa byków trwa w najlepsze"

WIG20 to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych. Indeks zawiera notowania 20 największych spółek z warszawskiego parkietu. WIG20 zamknął wtorkową sesję ze wzrostem o 1,33 proc. do 1937,98 pkt. To poziom niewidziany od 26 kwietnia 2022 roku.

Adam Stańczak z Domu Maklerskiego BOŚ zwrócił uwagę, że podczas wtorkowej sesji "na plan pierwszy wybił się sektor bankowy, którego indeks WIG-Banki zyskał 1,34 procent". "W indeksie WIG20 rolę lokomotyw pełniły spółki mBank, CD Projekt, Kęty i LPP, które zyskały od 3,19 do 6,82 procent. Co ważne, wzrostom indeksów towarzyszyła aktywność rynku i tylko WIG20 licznik obrotu pokazał blisko 1,3 mld złotych, a na całym parkiecie obrócono akcjami za niemal 1,5 mld złotych" - napisał.

"Rynek odebrał lakoniczność Powella jako zielone światło dla dalszych wzrostów"

Maciej Kietliński z Domu Maklerskiego XTB podkreślił, że we wtorek najistotniejszą informacją było wystąpienie prezesa Fedu Jerome Powella, "z którego o polityce monetarnej nie dowiedzieliśmy się w zasadzie nic … co zostało z entuzjazmem przyjęte przez rynki".

"Inwestorzy byli już przyzwyczajeni do niedawna występującej na giełdzie przewrotnej zasady pod tytułem 'im gorzej, tym lepiej', co oznaczało - ni mniej, ni więcej - że słabe dane gospodarcze były odbierane pozytywnie, ponieważ stopowały one jastrzębie podejście bankierów centralnych i dawały nadzieję na złagodzenie restrykcyjnego podejścia do podnoszenia stóp procentowych. Nikt jednak się nie spodziewał, że sytuacja, w której szef Fed, zrobi tzw. Sfinksa, czyli nabierze wody w usta i nie powie w zasadzie nic na temat dalszych kroków w zakresie prowadzenia polityki monetarnej spowoduje - przewrotnie - raczej mało dynamiczne otwarcie na rynku amerykańskim i totalne odwrócenie przebiegu raczej sennej sesji na GPW" - wskazał Kietliński.