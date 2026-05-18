Rynki

Kluczowy wskaźnik na długiej drodze do likwidacji. Znamy datę, kiedy pożegnamy WIBOR

Cezary Królak o skutkach decyzji TSUE w sprawie wskaźnika WIBOR
GPW Benchmark podjęło decyzję o zaprzestaniu opracowywania wskaźników referencyjnych WIBOR oraz WIBID. Termin likwidacji wyznaczono na początek 2037 roku. Wprowadzony zostanie nowy wskaźnik, oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym.

Prace nad zmianą wskaźnika referencyjnego rozpoczęły się w 2022 r. Dotychczasowy WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) zostanie zamieniony na nowy wskaźnik - POLSTR (Polish Short Term Rate). WIBOR jest wskaźnikiem opartym co do zasady na realnych transakcjach, choć nie tylko. Jego częścią są też tzw. kwotowania wiążące i modelowe, czyli stawki po jakich banki biorące udział w wyznaczaniu wskaźnika byłyby gotowe złożyć oraz przyjąć depozyt od innego uczestnika tego procesu lub na rynku bazowym.

Zastępujący go POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym - depozytach overnight (krótkoterminowych depozytach na jedną noc).

WIBID (Warsaw Interbank Offered Bid Rate) to referencyjna stopa procentowa określająca, jaki koszt poniosą banki w Polsce, chcąc przyjąć depozyt od innych banków komercyjnych.

Wskaźniki te są szczególnie istotne dla kredytobiorców. WIBOR decyduje o wysokości rat większości kredytów hipotecznych i gotówkowych, a WIBID pośrednio wpływa na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych.

Likwidacja stawek referencyjnych

W wyniku podjętej decyzji, 31 grudnia 2036 roku będzie ostatnim dniem opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla wszystkich kluczowych Terminów Fixingowych tj. Terminu Fixingowego 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M) oraz 6 miesięcy (6M). Ponadto wskazano, że zgodnie z treścią komunikatu z dnia 30 września 2025 roku, Termin Fixingowy Overnight (O/N) nie będzie opracowywany od 1 października 2026 r. Likwidacja stawek referencyjnych zakończy się 1 stycznia 2037 roku.

Zgodnie z opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) mapą drogową od 1 stycznia 2027 r. nie powinno być już nowych umów opartych na wskaźniku WIBOR, a od stycznia 2028 r. na rynku nie będzie już żadnych umów na nim opartych. Przynajmniej tak aktualnie stanowi mapa drogowa.

Pod koniec kwietnia prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek zapowiadał, że trwają rozmowy i badania dotyczące dłuższego funkcjonowania WIBORu dla starych umów, czy dotychczasowych instrumentów, tak by większa część tego portfela "naturalnie dożyła swojego okresu". Nie zdradził wówczas jednak, jaki mógłby być to okres.

Zmiany zapowiadane od lat

Pod koniec kwietnia 2022 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki zapowiadał plan pomocy kredytobiorcom. Jednym z jego elementów było zastąpienie WIBOR-u "bardziej przejrzystym, transparentnym i sprawiedliwym mechanizmem kalkulowania kosztów kredytu". Celem było, by nowy wskaźnik obowiązywał od początku 2023 r. i bazował na depozytach overnight. Rozwiązanie to miało być "znacząco bardziej korzystne dla wszystkich kredytobiorców", a z przedstawionej wówczas prezentacji wynikało, że spowoduje spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o około 1 mld zł.

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) została powołana w 2022 r. w związku z reformą wskaźników referencyjnych w Polsce. Jej celem jest przygotowanie "mapy drogowej" oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym. W pracach grupy udział biorą przedstawiciele m.in. MF, NBP, KNF, BFG, PFR, GPW oraz wiodących banków komercyjnych.

W trakcie prac Grupy nad reformą wskaźników najpierw wybrano inny indeks - WIRON, który oparty był na depozytach instytucji finansowych oraz dużych firm. W ubiegłym roku po przeglądzie propozycji indeksów podjęto decyzję o rezygnacji z WIRON-u na rzecz POLSTR. Oba wskaźniki pochodzą z rodziny "Risk Free Rates" - wskaźników wolnych od ryzyka, opartych na jednodniowych transakcjach.

Źródło: PAP
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
