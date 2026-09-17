Rynki Ważna zapowiedź Arabii Saudyjskiej. Rynek reaguje Oprac. Wiktor Knowski |

Dawid Czopek o kryzysie paliwowym Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Leonid Andronov/Shutterstock

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Ceny ropy naftowej ok. godz. 9.15 wyglądały następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) kosztowała ok. 101 dolarów (ok. 1 proc. na minusie);

Brent na ICE była wyceniana po ok. 104 dolary za baryłkę (niżej o ok. 2 proc.).

Atak na saudyjski rurociąg

Arabia Saudyjska zamierza przywrócić w ciągu kilku dni około połowę przepustowości uszkodzonego rurociągu Wschód-Zachód oraz przywrócić jego pełną działalność w ciągu sześciu tygodni - poinformowały anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą.

W środę agencja Reuters podawała, powołując się na źródła z sektora naftowego, że uszkodzone są dwie tłocznie ropy i nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa rurociągu Wschód-Zachód, który łączy pola naftowe na wschodzie Arabii Saudyjskiej z portem Janbu nad Morzem Czerwonym .

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Przeprowadzony w ubiegłym tygodniu atak na ten obiekt doprowadził do zniszczenia tłoczni ropy nr 8 i 9. W sumie rurociąg obsługuje 11 przepompowni oraz dwie oddzielne stacje redukcji ciśnienia. Tamtejsze władze poinformowały, że zniszczenia są na tyle poważne, że wymagają wstrzymania pracy rurociągu.

Według Arabii Saudyjskiej uszkodzeń w liczącym ok. 1,2 tys. km rurociągu dokonały irackie bojówki, które są sprzymierzone z Iranem. Przed atakiem rurociągiem Wschód-Zachód przesyłano od 2,6 do nawet 4-5 mln baryłek surowca dziennie, co stanowiło 4 do 5 proc. światowej podaży ropy naftowej.

Arabia Saudyjska anuluje część dostaw

Zamknięcie rurociągu Wschód-Zachód było poważnym ciosem dla globalnych rynków ropy naftowej. We wtorek Arabia Saudyjska poinformowała o anulowaniu części dostaw ropy naftowej do Europy, co zmusiło niektóre rafinerie do zakupu ładunków ropy z innych źródeł.

Państwowy koncern Saudi Aramco pracuje obecnie nad ominięciem uszkodzonego odcinka rurociągu i przywróceniem jego przepustowości. Analitycy wskazują, że terminy wznowienia pracy naftociągu Wschód-Zachód oraz wolumeny ropy naftowej, jaką może ta instalacja transportować na eksport, są bardzo uważnie obserwowane przez traderów.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Arabia Saudyjska na początku tego roku wykorzystywała w pełni przepustowość tej instalacji, która wynosi 7 mln baryłek ropy dziennie. W sierpniu eksport ropy przez królestwo spadł do zaledwie 3 mln baryłek ropy dziennie, najniższego poziomu od co najmniej 9 lat, po tym, jak zostały zaatakowane tankowce z ropą w związku ze wzrostem napięć na Bliskim Wschodzie.

Sytuacja w regionie pogorszyła się po niedawnym ataku USA na cele wojskowe w Iranie, a Republika Islamska odpowiedziała ostrzałem w kierunku innych państw Zatoki Perskiej, w których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe.