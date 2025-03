Warszawski parkiet najmocniejszy w Europie. WIG najwyżej w historii

Warszawski Indeks Giełdowy to najstarszy indeks warszawskiego parkietu, wyliczany od pierwszej sesji giełdowej, czyli od 16 kwietnia 1991 r. Obejmuje on akcje niemal wszystkich spółek, notowanych na parkiecie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego , początkowy poziom indeksu z dnia 16 kwietnia 1994 r. wyniósł 1000 punktów.

Pozostałe indeksy też w górę

Ok. 10.40 WIG20 rośnie o 1,4 proc. do 2.721 pkt., a WIG zyskuje 1,2 proc. i wynosi 96.115 pkt. mWIG40 zwyżkuje o 0,9 proc. do poziomu 6.977 pkt., a sWIG80 idzie w górę o 0,3 proc. do 26.438 pkt.