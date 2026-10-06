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Historyczny wynik amerykańskiej giełdy. "Poprzeczka zawieszona jest znacznie wyżej"

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Giełda w Nowym Jorku, Wall Street
Spotkanie Donalda Trumpa z liderami branży AI. Relacja Michała Sznajdera
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL
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Główne indeksy amerykańskiej giełdy, S&P 500 oraz Nasdaq pobiły we wtorek rekordy. Do wzrostów przyczynił się spadek rentowności obligacji skarbowych oraz taniejąca ropa naftowa. Inwestorzy wyczekują zbliżającego się sezonu publikacji wyników finansowych za kolejny kwartał.

Większość spółek z tzw. Wspaniałej Siódemki (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla) zanotowała wzrosty - akcje firm Meta, Tesla, Amazon oraz Microsoft poszły w górę od 0,5 proc. do 1,7 proc. Notowania koncernu Nvidia, wzrosły o 1,1 proc., wyceniając najdroższą spółkę świata na poziomie bliskim pułapu 6 bilionów dolarów.

Optymizm wokół sektora sztucznej inteligencji oraz nadzieje na dobre wyniki spółek napędzały w ostatnim czasie amerykański rynek akcji, dodatkowo wzmacniając hossę trwającą od października 2022 roku. Wzrostom nie przeszkodziły wyższe ceny energii ani burzliwy okres na rynku długu w okresie wakacyjnym, który budził obawy o dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej - ocenia agencja.

Przyczyny wzrostów na Wall Street

- Gospodarka okazuje się bardziej odporna, niż wielu przewidywało, a wyniki finansowe przedsiębiorstw pozostają silne. Kluczową zmianą są jednak rosnące stopy procentowe. Inwestorzy muszą się teraz mierzyć z zauważalnie wyższymi stopami długoterminowymi. Nadal podchodzę do rynku akcji optymistycznie, ale poprzeczka zawieszona jest znacznie wyżej - ocenił David Miller, dyrektor ds. inwestycji w Catalyst Funds.

Słabszy od oczekiwań zeszłotygodniowy raport z rynku pracy ograniczył prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w październiku. Inwestorzy wyceniają obecnie szanse na utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie na blisko 79 proc., choć scenariusz podwyżki w grudniu jest wciąż w dużej mierze uwzględniony w cenach, jak wynika z narzędzia FedWatch grupy CME.

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Ceny ropy spadły tymczasem o około 2 proc., do czego przyczynił się stabilny eksport surowca z Bliskiego Wschodu oraz uruchomienie rezerw strategicznych przez państwa grupy G7, co złagodziło obawy o podaż.

Sezon publikacji wyników za trzeci kwartał ruszy w przyszłym tygodniu. Z danych LSEG wynika, że analitycy spodziewają się wzrostu zysków spółek z indeksu S&P 500 średnio o ponad 30 proc. rok do roku. W głównej mierze przyczynią się do tego przedsiębiorstwa powiązane z branżą AI.

Liderzy wzrostów na amerykańskiej giełdzie

Wszystkie 11 sektorów wchodzących w skład indeksu S&P 500 notowało wzrosty, przy czym liderami zwyżek były spółki użyteczności publicznej oraz sektor nieruchomości.

Liderem wzrostów w S&P 500 była spółka Constellation Energy, której akcje skoczyły o 13,9 proc. w reakcji na zawarcie umowy na dostawę energii o mocy 3590 megawatów z koncernem Google.

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Tech

Akcje Marvell Technology podrożały o 6,5 proc. po tym, jak projektant procesorów podniósł we wtorek prognozę przychodów na 2028 rok do około 20 miliardów dolarów, powołując się na silny popyt na układy wykorzystywane w centrach danych. Natomiast producent układów scalonych AMD zyskał 3,6 proc., gdy prezes Lisa Su zapowiedziała znaczące zwiększenie dostaw procesorów w 2027 roku, aby zaspokoić gwałtownie rosnące zapotrzebowanie ze strony sektora AI.

Notowania Option Care Health wzrosły o 32,7 proc. po tym, jak dystrybutor leków McKesson oraz fundusz private equity Clayton Dubilier & Rice uzgodniły przejęcie tego dostawcy terapii infuzyjnych (polegających na podawaniu pacjentom środków wprost do krwioobiegu) w ramach transakcji wycenianej na około 5,8 miliarda dolarów, włączając w to zadłużenie spółki.

Indeks S&P 500 odnotował 21 nowych 52-tygodniowych maksimów i jedno nowe minimum, z kolei Nasdaq Composite zarejestrował 48 nowych maksimów i 123 nowe minima. Na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE) spółki zyskujące przeważały nad tracącymi w stosunku 2,93 do 1, natomiast na giełdzie Nasdaq relacja ta wyniosła 1,72 do 1.

Źródło: Reuters
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Tagi:
NasdaqS&P 500Wall Street
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