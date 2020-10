Wall Street w dół po zapowiedzi Trumpa

Sporymi spadkami zakończyła się wtorkowa sesja na Wall Street. To reakcja na zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który chce odłożyć negocjacje w sprawie nowego pakietu stymulującego na okres po wyborach prezydenckich. O konieczności wprowadzenia pakietu mówił też tego dnia prezes Fed Jerome Powell.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 1,57 proc., do 11.154,60 pkt.

Zapowiedź Trumpa

Prezydent Donald Trump nieoczekiwanie ogłosił we wtorek, że negocjacje w Senacie między republikanami a demokratami w sprawie nowego pakietu stymulującego powinny zostać przełożone na okres po wyborach prezydenckich 3 listopada. Taką instrukcję otrzymali od niego negocjatorzy ze strony amerykańskiej administracji rządowej.

Jeszcze w poniedziałek sekretarz skarbu Steven Mnuchin i przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi rozmawiali przez godzinę na temat pakietu i zamierzali kontynuować te rozmowy we wtorek.

Wezwanie prezesa Fed

We wtorek głos zabrał prezes Fed Jerome Powell, który wskazał potrzebę dalszej stymulacji gospodarki USA.

- Zbyt małe wsparcie może prowadzić do słabego ożywienia, przysparzając niepotrzebnych trudności gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom - powiedział we wtorek prezes Fed Jerome Powell podczas konferencji zorganizowanej przez National Association for Business Economics.