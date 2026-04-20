Rynki

Sezon wynikowy zaskoczył. Rekordowe tempo

Oprac. Jan Sowa
|
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Wall Street notuje wzrosty, ale niepewność wciąż jest duża
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN
Na początku sezonu publikacji wyników za pierwszy kwartał spółki z S&P 500 notują lepsze od oczekiwań rezultaty - wynika z danych FactSet. Zarówno udział firm prezentujących pozytywne zaskoczenia w zakresie zysków, jak i ich skala przewyższają wieloletnie średnie.

Konsensus oczekiwań analityków, zbierany przez FactSet, pokazuje dwucyfrowe rok do roku tempo wzrostu zysków już szósty kwartał z rzędu.

Łącznie 10 proc. firm z S&P 500 do tej pory przedstawiło rzeczywiste (czyli pełne, a nie szacunkowe) wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku. Spośród tych firm 88 proc. zgłosiło EPS (Earnings Per Share) powyżej szacunków, co jest powyżej 5-letniej średniej 78 proc. i powyżej 10-letniej średniej 76 proc.

Zyski powyżej szacunków

Łącznie firmy raportują zyski o 10,8 proc. powyżej szacunków, co jest powyżej 5-letniej średniej 7,3 proc. i powyżej 10-letniej średniej 7,1 proc.

FactSet zaznacza, że średnie historyczne odzwierciedlają rzeczywiste wyniki wszystkich 500 firm, a nie rzeczywiste wyniki procentowe spośród firm, które raportowały do tego momentu.

Osiem z jedenastu sektorów może pokazać roczny wzrost zysków, na czele z sektorami technologii, surowców, finansów i usług komunalnych. Z drugiej strony, trzy sektory raportują (lub przewiduje się, że odnotują) spadek zysków rok do roku, na czele z sektorami energii i opieki zdrowotnej.

Na okres od drugiego do czwartego kwartału 2026 roku analitycy prognozują tempo wzrostu zysków odpowiednio na poziomie 20,1 proc., 22,2 proc. i 19,9 proc.. Na cały rok 2026 analitycy przewidują wzrost zysków (rok do roku) na poziomie 18,0 proc.

Rekordowe tempo przychodów

Pod względem przychodów 84 proc. firm z listy S&P 500 odnotowało rzeczywiste przychody powyżej szacunków, co jest powyżej 5-letniej średniej 70 proc. i powyżej 10-letniej średniej 67 proc.

W efekcie mieszany wskaźnik wzrostu przychodów za pierwszy kwartał wynosi dziś 9,9 proc., w porównaniu do tempa wzrostu przychodów 9,8 proc. w zeszłym tygodniu oraz 9,8 proc. wzrostu przychodów na koniec pierwszego kwartału (31 marca).

Jeśli faktyczne tempo wzrostu przychodów za kwartał wynosi 9,9 proc., będzie to najwyższy wskaźnik wzrostu przychodów odnotowany przez indeks od trzeciego kwartału 2022 roku (wyniósł wtedy 11,0 proc.).

Wszystkie jedenaście sektorów raportuje (lub przewiduje się, że odnotują) roczny wzrost przychodów, na czele z sektorami technologii, usług komunikacyjnych oraz finansów.

Wskaźnik P/E (Price to Earnings) w horyzoncie 12-miesięczny wynosi 20,9, co jest powyżej średniej 5-letniej (19,9) i powyżej średniej 10-letniej (18,9). Wskaźnik P/E jest również wyższy niż prognozowany wskaźnik P/E wynoszący 19,7 zarejestrowany pod koniec pierwszego kwartału (31 marca).

W nadchodzącym tygodniu 93 spółki z listy S&P 500 (i 7 spółek z indeksu Dow 30) mają opublikować wyniki za pierwszy kwartał.

Źródło: PAP

Jan Sowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica